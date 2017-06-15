Суд оштрафовал мэра Волжского

В ходе проверки УФАС было установлено, что Игорь Воронин предоставил земельный участок фирме ООО «Сеал-Сити» с нарушениями антимонопольного законодательства (п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ), поскольку эта территория является землями общего пользования.



«Несоблюдение земельного законодательства привело к созданию ООО “Сеал-Сити” преимущественных условий на рынке строительства многоквартирных жилых домов», — пояснили в УФАС.



УФАС привлек Игоря Воронина к административной ответственности по части 1 статьи 14.9 КоАП РФ и назначил ему штраф в 15 тыс. руб.