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11:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд оштрафовал мэра Волжского

Волжский городской суд оставил в силе постановление регионального УФАС, в соответствии с которым мэр города Игорь Воронин оштрафован за нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении в аренду земельного участка, сообщает пресс-служба волгоградского УФАС.

В ходе проверки УФАС было установлено, что Игорь Воронин предоставил земельный участок фирме ООО «Сеал-Сити» с нарушениями антимонопольного законодательства (п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ), поскольку эта территория является землями общего пользования.

«Несоблюдение земельного законодательства привело к созданию ООО “Сеал-Сити” преимущественных условий на рынке строительства многоквартирных жилых домов», — пояснили в УФАС.

УФАС привлек Игоря Воронина к административной ответственности по части 1 статьи 14.9 КоАП РФ и назначил ему штраф в 15 тыс. руб.

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