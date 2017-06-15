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12:25 (мск), источник: РИА Новости

Суд Евросоюза сохранил санкции против Дмитрия Киселева

ЛЮКСЕМБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Европейский суд общей юрисдикции (General court) в Люксембурге постановил сохранить действие ограничительных мер Евросоюза, введенных в отношении главы МИА «Россия Сегодня», журналиста Дмитрия Киселева ввиду ситуации вокруг Украины, свидетельствует решение суда.

Источник: РИА Новости

Исходя из текста решения суда, он постановил отклонить иск Киселева на снятие санкций. Суд вынес свое решение в связи с тем, что отверг все основания для отмены санкций, которые привел истец, свидетельствует текст решения суда.

Процедуры суда позволяют подачу апелляции на это решение в суд высшей инстанции, а именно в Court of Justice.

Сам Киселев в связи с вердиктом высказал мнение о том, что россияне в делах против европейской бюрократии практически беззащитны.
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«Два года назад я решил там оспорить в судебном порядке персональные санкции, которые Евросоюз ввел против меня. По ходу тяжбы, пока медленно проворачивались шестеренки судебной ветви власти Евросоюза, колесики другой ветви — исполнительной — крутились куда более резво. Раз в полгода аргументы в пользу санкций дополнялись все новыми формулировками. То есть пока мы в Люксембурге оспаривали в суде ложное утверждение, что я “поддержал введение российских войск на Украину” (“supporting the deployment of Russian forces in Ukraine”) — а я этого никогда не делал, — в Брюсселе тем временем добавляли новые доводы в пользу санкций. Из последнего списка грехов — мое сообщение в программе “Вести недели”, что Крымский мост выдержит восьмибалльное землетрясение», — отметил он.

По его словам, евробюрократы заведомо непобедимы, «поскольку дела против них в судах продвигаются со скоростью улитки».

«Как говорится, устанешь пыль глотать. Таким образом, любой гражданин России, решившийся оспорить в судебном порядке санкции против него, фактически лишен права на защиту. Мне, например, не дали возможности лично принять участие в судебном заседании по моему же делу. Разбирательство шло заочно, хотя я письменно обратился с просьбой присутствовать. А даже если бы и предоставили такую возможность, то сама процедура устроена так, что отменить санкции невозможно. Прочувствовал на личном опыте. Остается лишь насладиться изощренностью формулировок вердикта. После окончания слушаний суд работал над этими строками почти девять месяцев», — подчеркнул Киселев.

Комментарии
12
А Б
Европейская судебная система, являющаяся одной из старейших в мире, строит свою работу на законах, отработанных и выверенных десятилетиями, если не веками. ЕСПЧ, в частности, уже неоднократно доказал свою действенность в решении вопросов в интересах жителей РФ, отчаявшихся найти справедливость в судах внутри страны. Что же касается одиозного Дмитрия Киселева, то учитывая его постоянные поползновения оболгать Европу, образ жизни людей в её странах, то Европейский суд общей юрисдикции, отказавший ему в снятии санкций, поступил абсолютно логично и справедливо.
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Владимир Vell
А че ему санкции , или уже подустал на моцике бухим по дворам носиться , в Европу потянуло ?
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иван иванов
А что же эта "кукушка" ,у себя не хочет отдыхать ?
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