Суд Евросоюза сохранил санкции против Дмитрия Киселева

Процедуры суда позволяют подачу апелляции на это решение в суд высшей инстанции, а именно в Court of Justice.

«Два года назад я решил там оспорить в судебном порядке персональные санкции, которые Евросоюз ввел против меня. По ходу тяжбы, пока медленно проворачивались шестеренки судебной ветви власти Евросоюза, колесики другой ветви — исполнительной — крутились куда более резво. Раз в полгода аргументы в пользу санкций дополнялись все новыми формулировками. То есть пока мы в Люксембурге оспаривали в суде ложное утверждение, что я “поддержал введение российских войск на Украину” (“supporting the deployment of Russian forces in Ukraine”) — а я этого никогда не делал, — в Брюсселе тем временем добавляли новые доводы в пользу санкций. Из последнего списка грехов — мое сообщение в программе “Вести недели”, что Крымский мост выдержит восьмибалльное землетрясение», — отметил он.

По его словам, евробюрократы заведомо непобедимы, «поскольку дела против них в судах продвигаются со скоростью улитки».

«Как говорится, устанешь пыль глотать. Таким образом, любой гражданин России, решившийся оспорить в судебном порядке санкции против него, фактически лишен права на защиту. Мне, например, не дали возможности лично принять участие в судебном заседании по моему же делу. Разбирательство шло заочно, хотя я письменно обратился с просьбой присутствовать. А даже если бы и предоставили такую возможность, то сама процедура устроена так, что отменить санкции невозможно. Прочувствовал на личном опыте. Остается лишь насладиться изощренностью формулировок вердикта. После окончания слушаний суд работал над этими строками почти девять месяцев», — подчеркнул Киселев.