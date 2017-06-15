Жанна Рябцева не пойдет на выборы главы Среднего Урала

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева не решилась претендовать на кресло главы региона. Хотя этот вариант предсказывали некоторые политологи и СМИ.

В первую очередь она учла решение президента России, наделившего Евгения Куйвашева статусом временно исполняющего обязанности главы области.

«У нас (ОНФ -прим.ред) такой задачи не было никогда. Если уж про меня говорить, то по честному надо еще поработать, профессионально подрасти, ума-разума поднабраться. Если уж претендовать — то побеждать», — пояснила «Уралинформбюро» Рябцева.

Стоит напомнить, что в 2016 году Рябцева участвовала в праймериз «Единой России» для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы РФ. Но партийный отбор не прошла.

«Я участвовала как Рябцева Жанна Анатольевна, член партии с 2002 года. Не использовать площадку праймериз — глупо. Мы имели возможность объехать все территории области, общаться с людьми. И мы ездили, рассказывали об исполнении майских указов президента, о деятельности ОНФ. Не было задачи голоса насобирать. Была задача рассказать о той деятельности, которую мы ведем», — призналась общественница.