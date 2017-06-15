Краевые депутаты обсудили развитие и благоустройство городов края

«За год в городе появилось сто новых предпринимателей, однако предпринимательская активность еще низкая, — признал Павел Корчашкин. — Если говорить о благоустройстве, то у нас существует проект “Главная улица”. Первоначально администрация предполагала сосредоточить внимание на улице Калинина. Но после опроса населения жители выбрали набережную».

По словам главы ЗАТО, муниципальные власти осознают, что без развития производства промышленных и сельхозтоваров трудно говорить о развитии всего города. Именно поэтому существует ряд проектов, которые помогут говорить о перспективах. Речь идет о многих вещах — от создания промышленных роботов до развития молочного производства. В Зеленогорске рассчитывают на появление 4 тысяч новых рабочих мест.

«Сегодня городская администрация разрабатывает стратегию развития муниципального образования, — сказал мэр Зеленогорска. — Губернатор включил ЗАТО в число приоритетных территорий развития. Кроме того, существует программа развития Зеленогорска как моногорода. Всего в России 319 моногородов, из которых пять находятся в Красноярском крае (Лесосибирск, Норильск, Бородино, Железногорск и Зеленогорск). В рамках общероссийского конкурса, проведенного Фондом поддержки моногородов, зеленогорская программа была признана лучшей в стране».

В Зеленогорске депутаты посетили детский парк и двор по улице Строителей, 5а. В ходе заседания о проекте программы развития муниципального образования доложил глава город Павел Корчашкин.

«Однокомнатная квартира в среднем стоит 600 тысяч рублей. Это в три-четыре раза ниже, чем в Красноярске или Железногорске»

Депутат Николай Фокин в ходе обсуждения спросил главу города большой ли отток молодежи. Корчашкин заключил, что он значительный. Однако власти планируют вернуть молодых людей, которые уехали учиться в Красноярск, Москву, Санкт-Петербург. «У нас очень высокий уровень образования в городе. В прошлом году в город на постоянное место жительство приехало две тысячи человек. Это прежде всего жители близлежащих территорий. Людей привлекают комфортные условия жизни», — пояснил Павел Корчашкин.

Также депутатов интересовала ситуация с жильем. Мэр рассказал, что на вторичном рынке в Зеленогорске много жилья. «Однокомнатная квартира в среднем стоит 600 тысяч рублей. Это в три-четыре раза ниже, чем в Красноярске или Железногорске», — сообщил Корчашкин.

Далее парламентарии обсудили стратегию развития муниципальных образования региона. Заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики края Михаил Бершадский рассказал:

«На уровне каждого муниципального образования должна быть разработана стратегия развития, — сказал первый заместитель министра. — Активная работа в этом направлении началась в 2016 году, после того как была представлена краевая программа. В правительстве создана специальная комиссия, которая помогает муниципалитетам в разработке своих программ. В территории направлены соответствующие методические рекомендации. Программы должны быть разработаны с учетом мнения населения».

Затем представители городской власти и депутаты Зеленогорска рассказали краевым парламентариям о своем опыте участия в госпрограммах. Речь шла о реализации мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды. По итогам заседания краевые парламентарии отметили, что Зеленогорск может стать примером для многих городов региона в части благоустройства городских пространств.

После Зеленогорска депутаты посетили город Заозерный, где осмотрели площадку под будущий парк, сквер 70-летия Великой Победы, обустроенный с участием жителей также за счет внебюджетных источников. А в селе Рыбное участники рабочей встречи побывали в парке, оборудованном в рамках проекта «Парк культуры и отдыха».

В ходе выездной инспекции парламентарии также обсудили в целом реализацию программы по поддержке муниципалитетов в части благоустройства. «В прошлом году было подано 272 заявки на участие в грантовой программе, из которых 172 признаны победителями, — сказала замминистра строительства и ЖКХ Елена Цитович. — На ее реализацию было предусмотрена почти 100 млн рублей. Важно отметить, что в конкурсах теперь могут участвовать и сельские поселения».

Глава Рыбинского района Александр Мишин и председатель райсовета Сергей Колесов поделились опытом муниципального образования в реализации подпрограммы. «С 2008 по 2016 год 45 населенных пунктов района получили гранты на общую сумму 19 млн рублей», — сообщил Александр Мишин.

В заключении выездной инспекции краевые депутаты напомнили, что специфика текущего года заключается в том, что началась реализация государственной программы повышения комфортности городской среды, в которой участвуют городские округа, и в этом году все 100 млн рублей на гранты направлены именно в сельскую местность. По итогам конкурсного отбора поддержано 174 проекта. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.