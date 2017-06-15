Путин начал 15-ю «Прямую линию»
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал 15-ю «Прямую линию» с россиянами. Как и в последние годы, глава государства будет отвечать на вопросы из студии в Гостином дворе.
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал 15-ю «Прямую линию» с россиянами. Как и в последние годы, глава государства будет отвечать на вопросы из студии в Гостином дворе.
В специально оборудованном зале на 211 мест собрались гости. Как говорил
Роль ведущих на этот раз отведена Татьяне Ремезовой (Россия 1) и Дмитрию Борисову (Первый канал).
Ожидается, что среди главных тем разговора могут стать социальные и бытовые проблемы, экономическая ситуация в стране. По данным Пескова, международные вопросы не столь сильно волнуют граждан, поэтому в списке самых распространенных обращений они находятся «даже не на десятом месте».
Прямую трансляцию будут вести телеканалы Первый, «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Тон же беседы зададут россияне, которые смогут обратиться лично к Путину. Организаторы уже приняли около 2 млн вопросов, которые поступают по разным каналам связи. Так, задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или
Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Причем, в этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются с 08:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в прямом эфире.
Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» смогут как обладатели приложения «Москва — Путину», так и те, у кого на мобильных устройствах установлен «ОК Live» — первое российское приложение для
Традиция «Прямых линий»
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.
В дальнейшем «Прямые линии» проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре — как председатель правительства. По оценке Путина, «прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество».
В нынешнем году «Прямая линия» впервые пройдет летом. Как ранее объяснял Песков, перенос эфира с апреля на июнь связан исключительно с рабочим графиком президента.
Представитель Кремля неоднократно заверял, что регламента «Прямой линии» не существует, Путин сам решает, сколько продлится разговор в прямом телеэфире. В 2001 году главе государства было адресовано 400 тыс. вопросов, в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.
В 2015 году разговор занял 3 часа 55 минут, в 2016 — 3 часа 39 минут. Если сложить общее время «Прямых линий», то оно составит около двух суток.