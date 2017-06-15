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12:17 (мск), источник: ТАСС

Путин начал 15-ю «Прямую линию»

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал 15-ю «Прямую линию» с россиянами. Как и в последние годы, глава государства будет отвечать на вопросы из студии в Гостином дворе.

Источник: РИА "Новости"
Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным

В специально оборудованном зале на 211 мест собрались гости. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, среди них «и гражданские активисты, и герои телевизионных материалов, как-то проявившие себя люди, которые занимали активную гражданскую позицию».

Роль ведущих на этот раз отведена Татьяне Ремезовой (Россия 1) и Дмитрию Борисову (Первый канал).

Ожидается, что среди главных тем разговора могут стать социальные и бытовые проблемы, экономическая ситуация в стране. По данным Пескова, международные вопросы не столь сильно волнуют граждан, поэтому в списке самых распространенных обращений они находятся «даже не на десятом месте».

Прямую трансляцию будут вести телеканалы Первый, «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

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Тон же беседы зададут россияне, которые смогут обратиться лично к Путину. Организаторы уже приняли около 2 млн вопросов, которые поступают по разным каналам связи. Так, задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, написав на специальном сайте или через мобильное приложение.

Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Причем, в этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются с 08:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в прямом эфире.

Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» смогут как обладатели приложения «Москва — Путину», так и те, у кого на мобильных устройствах установлен «ОК Live» — первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.

Традиция «Прямых линий»

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.

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В дальнейшем «Прямые линии» проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре — как председатель правительства. По оценке Путина, «прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество».

В нынешнем году «Прямая линия» впервые пройдет летом. Как ранее объяснял Песков, перенос эфира с апреля на июнь связан исключительно с рабочим графиком президента.

Представитель Кремля неоднократно заверял, что регламента «Прямой линии» не существует, Путин сам решает, сколько продлится разговор в прямом телеэфире. В 2001 году главе государства было адресовано 400 тыс. вопросов, в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.

Рекорд «Прямой линии» был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 48 минут.

В 2015 году разговор занял 3 часа 55 минут, в 2016 — 3 часа 39 минут. Если сложить общее время «Прямых линий», то оно составит около двух суток.

Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
Комментарии
6
А Б
Как и следовало ожидать, линия началась с заявлений, весьма похожих на отчёт секретаря парткома на партийном собрании - много реляций о достижениях, описание радужных перспектив и того, что нужно сделать, несколько слов об имеющихся недостатках, но ни одного слова о том, кто на самом деле в них виноват. Слов таких нет, но идеомоторика весьма показательна.
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ВВ П
Задавайте ему системные вопросы, не жалуйтесь, а предлагайте решения, пути выхода или входа. Не нойте, лучшего главы государства в мире нет
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Александр Швед
инфляция 4,5% - поржал - неделю назад колбасу покупал за 240 рэ за кг - вчера уже 285...
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Прямая трансляция «Прямой линии Путина-2017»: видео
12:12 (мск)© Ньюстюб
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