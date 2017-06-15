Путин начал 15-ю «Прямую линию»

Источник: РИА "Новости"

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ng2_YcA7afg?ecver=1?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным

В специально оборудованном зале на 211 мест собрались гости. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, среди них «и гражданские активисты, и герои телевизионных материалов, как-то проявившие себя люди, которые занимали активную гражданскую позицию». Роль ведущих на этот раз отведена Татьяне Ремезовой (Россия 1) и Дмитрию Борисову (Первый канал). Ожидается, что среди главных тем разговора могут стать социальные и бытовые проблемы, экономическая ситуация в стране. По данным Пескова, международные вопросы не столь сильно волнуют граждан, поэтому в списке самых распространенных обращений они находятся «даже не на десятом месте». Прямую трансляцию будут вести телеканалы Первый, «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Тон же беседы зададут россияне, которые смогут обратиться лично к Путину. Организаторы уже приняли около 2 млн вопросов, которые поступают по разным каналам связи. Так, задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, написав на специальном сайте или через мобильное приложение. Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Причем, в этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются с 08:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы, наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в прямом эфире. Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» смогут как обладатели приложения «Москва — Путину», так и те, у кого на мобильных устройствах установлен «ОК Live» — первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay. Традиция «Прямых линий» «Прямая линия с Владимиром Путиным» — телевизионная программа, в которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и ближнего зарубежья. Последняя такая программа прошла 14 апреля 2016 года. Впервые же такой формат общения президента с гражданами страны на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года.

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В дальнейшем «Прямые линии» проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. Всего Путин участвовал в 14 передачах, из них десять раз в качестве главы государства и четыре — как председатель правительства. По оценке Путина, «прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество». В нынешнем году «Прямая линия» впервые пройдет летом. Как ранее объяснял Песков, перенос эфира с апреля на июнь связан исключительно с рабочим графиком президента. Представитель Кремля неоднократно заверял, что регламента «Прямой линии» не существует, Путин сам решает, сколько продлится разговор в прямом телеэфире. В 2001 году главе государства было адресовано 400 тыс. вопросов, в дальнейшем их число постоянно увеличивалось и к 2015 году перевалило за 3,25 млн, а в 2016 году составило 3 млн.

Рекорд «Прямой линии» был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 48 минут.