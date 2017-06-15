Решетников посетил сельхозпредприятие, завод и ФАП в Суксунском районе
ПЕРМЬ, 15 июня, ФедералПресс. 14 июня глава Пермского края Максим Решетников посетил Суксунский район. Он осмотрел картофельное хозяйство «Овен», посетил
ПЕРМЬ, 15 июня, ФедералПресс. 14 июня глава Пермского края Максим Решетников посетил Суксунский район. Он осмотрел картофельное хозяйство «Овен», посетил
Сотрудники «Овна» ознакомили врио губернатора с гребневой технологией возделывания картофеля, которую практикуют в этом хозяйстве. Максим Решетников отметил, что предприятие обеспечивает край качественным картофелем: «С руководством хозяйства мы обсудили, что надо находить новые ниши и осваивать их».
В селе Тис Максим Решетников озвучил проблемы
На Суксунском
«У предприятия есть ниша, руководство завода эту нишу понимает и ведет активное развитие. Продукция предприятия конкурирует с мировыми брендами. Недавно в регионе был федеральный министр промышленности Денис Мантуров, оценил продукцию завода. Немного надо помочь со сбытом, мы это будем делать», — отметил Максим Решетников.