Решетников посетил сельхозпредприятие, завод и ФАП в Суксунском районе

Сотрудники «Овна» ознакомили врио губернатора с гребневой технологией возделывания картофеля, которую практикуют в этом хозяйстве. Максим Решетников отметил, что предприятие обеспечивает край качественным картофелем: «С руководством хозяйства мы обсудили, что надо находить новые ниши и осваивать их».

В селе Тис Максим Решетников озвучил проблемы фельдшерско-акушерских пунктов: «это кадры и техническая оснащенность. Этот пункт нуждается в компьютере и высокоскоростном интернете. Будем решать эти проблемы», — пообещал глава региона.

На Суксунском оптико-механическом заводе он осмотрел производство и ознакомился с продукцией. СОМЗ производит более 500 видов средств индивидуальной защиты головы, глаз, лица, органов слуха и дыхания. Продукция завода поставляется в разные регионы России и Европу.

«У предприятия есть ниша, руководство завода эту нишу понимает и ведет активное развитие. Продукция предприятия конкурирует с мировыми брендами. Недавно в регионе был федеральный министр промышленности Денис Мантуров, оценил продукцию завода. Немного надо помочь со сбытом, мы это будем делать», — отметил Максим Решетников.