Аваков назвал причину обысков у замглавы НАПК

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил, что правоохранители проводят обыски в кабинете заместителя начальника Национального агентства по предотвращению коррупции Руслана Радецкого.

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Ранее о проведении обысков сообщили СМИ со ссылкой на источники в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

По словам Авакова, обыски связаны с делом о фальсификации документов.

«Действительно, утром, согласно решению суда, проводятся некоторые процессуальные действия в отношении члена НАПК — господина Руслана Радецкого. Речь идет о фальсификации документов, и по этому вопросу ведется расследование», — сказал Аваков журналистам на брифинге.

Он добавил, что других подробностей сообщить не может.

Напомним, на минувшей неделе член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка решил подать в отставку.