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12:36 (мск), источник: РИА Новости

Россия всегда жила под санкциями, заявил Путин

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия всегда жила под санкциями, их вводили, когда чувствовала конкуренцию, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории, я не говорю даже про советское время, но и раньше это было. В этом нет ничего удивительного», — сказал он во время прямой линии.

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ТАСС
событий пока нет
Комментарии
7
А Б
Нет ничего удивительного в этих словах, поскольку нежелание прямо и откровенно указать причину происходящего, всегда можно сослаться на внешнего врага, который спит и видит, как можно навредить. Однако враг такой существует только в воспалённом воображении.
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Вера ,
Не всегда. ЧТо случилось с памятью? И что случилось с логикой, ведь санкции это благо.
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Игорь Смирнов
Кто ни будь задаст вопрос об увеличении пенсионного возраста?
Я согласен на увеличении отчислений в ПФ в прямой пропорции от зарплаты и проблема решится мгновенно!
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