Россия всегда жила под санкциями, заявил Путин

«Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, так под разными предлогами вводились какие-то ограничения. Это было на протяжении всей нашей истории, я не говорю даже про советское время, но и раньше это было. В этом нет ничего удивительного», — сказал он во время прямой линии.