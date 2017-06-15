Россия всегда жила под санкциями, заявил Путин
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия всегда жила под санкциями, их вводили, когда чувствовала конкуренцию, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия всегда жила под санкциями, их вводили, когда чувствовала конкуренцию, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
«Когда наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента, так под разными предлогами вводились
Я согласен на увеличении отчислений в ПФ в прямой пропорции от зарплаты и проблема решится мгновенно!