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13:08 (мск), источник: Nakanune.ru

В Нижнем Тагиле назначили выборы главы города и городской думы

Городская дума Нижнего Тагила приняла решение о назначении выборов главы города и депутатов представительного органа власти. Выборы назначены на 10 сентября.

Эту информацию Накануне.RU подтвердила пресс-секретарь городской думы Наталья Масальская.

«На 10 сентября назначены выборы главы города и депутатов городской думы», — отметила она.

Отметим, что основным кандидатом на выборах главы города скорее всего, станет действующий мэр Сергей Носов. Ранее он одержал победу в праймериз «Единой России». А в 2012 году победил на выборах главы города, набрав 92% голосов.

Добавим, что сегодня депутаты гордумы Нижнего Тагила также оставили подписи за кандидатов в губернаторы Свердловской области.

В настоящее время своих кандидатов на выборы главы Среднего Урала выдвинули партии: «Единая Россия» — врио губернатора Евгения Куйвашева, «Справедливая Россия» — депутата ЗакСО Дмитрия Ионина, ЛДПР — депутата Госдумы Игоря Торощина, КПРФ — управляющего директора ПАО «Плюс банк» Алексея Парфенова, РПС — депутата ЕГД Дмитрия Сергина, «Зеленые» — депутата ЕГД Константина Киселева.

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