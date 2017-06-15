Депутаты определили судьбу аренды для омского бизнеса

Ожидается, что определиться по долгам для бизнеса власти и депутаты должны к 1 июля.

Спикер ЗС, которому направляли многочисленные обращения омские бизнесмены, дал понять, что парламент не будет единолично заниматься разрешением этих вопросов и призвал не спекулировать на данной теме.

Отметим, что поправки, принятые на заседании областного правительства 31 мая, предусматривают значительное снижение арендной платы для бизнеса с 1 января 2018 года.

«Нерешенным остался вопрос расчета предпринимателями по платежам за период с 11 мая 2015 года по 1 января 2018 года. Решение этих вопросов должно лежать в правовом поле. Это требует системного подхода и прежде всего координации усилий органов исполнительной власти, администрации города и предпринимательского сообщества», — сказал председатель ЗС Владимир Варнавский.

Как заявил подключившийся к вопросу губернатор Виктор Назаров, к 1 июля должен быть определен консенсус власти и бизнеса по отношению к уже начисленным предпринимателям платежам. Помочь прийти к общему знаменателю должна рабочая группа, созданная по инициативе областного правительства. В нее вошли также депутаты Степан Бонковский, Валерий Кокорин и Сергей Калинин.

Напомним, что постановление правительства № 108-п вступило в силу в 2015 году, но уведомления об увеличившихся в сотни раз платежах арендаторы начали получать только к концу 2016 года. На сегодняшний день под удар попали порядка 2 тысяч компаний. Отдельным игрокам бизнеса арендную плату повысили с 50 тыс. до 2 миллионов рублей.