Депутаты определили судьбу аренды для омского бизнеса
На заседании Законодательного собрания его председатель Владимир Варнавский призвал
На заседании Законодательного собрания его председатель Владимир Варнавский призвал
Ожидается, что определиться по долгам для бизнеса власти и депутаты должны к 1 июля.
Спикер ЗС, которому направляли многочисленные обращения омские бизнесмены, дал понять, что парламент не будет единолично заниматься разрешением этих вопросов и призвал не спекулировать на данной теме.
Отметим, что поправки, принятые на заседании областного правительства 31 мая, предусматривают значительное снижение арендной платы для бизнеса с 1 января 2018 года.
«Нерешенным остался вопрос расчета предпринимателями по платежам за период с 11 мая 2015 года по 1 января 2018 года. Решение этих вопросов должно лежать в правовом поле. Это требует системного подхода и прежде всего координации усилий органов исполнительной власти, администрации города и предпринимательского сообщества», — сказал председатель ЗС Владимир Варнавский.
Как заявил подключившийся к вопросу губернатор Виктор Назаров, к 1 июля должен быть определен консенсус власти и бизнеса по отношению к уже начисленным предпринимателям платежам. Помочь прийти к общему знаменателю должна рабочая группа, созданная по инициативе областного правительства. В нее вошли также депутаты Степан Бонковский, Валерий Кокорин и Сергей Калинин.
Напомним, что постановление правительства № 108-п вступило в силу в 2015 году, но уведомления об увеличившихся в сотни раз платежах арендаторы начали получать только к концу 2016 года. На сегодняшний день под удар попали порядка 2 тысяч компаний. Отдельным игрокам бизнеса арендную плату повысили с 50 тыс. до 2 миллионов рублей.