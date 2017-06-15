Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Как избавиться от отеков с помощью еды
Количество кошек в квартирах предложили ограничить
Роды без беременности: истории мам и мнение врачей
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Скала раздора. Устоит ли Гибралтар перед ветром перемен BrexitСуществует поверье: Гибралтар останется британским до тех пор, пока жив хотя бы один магот.
На «Кинотавре» наградили лучших актера и актрису
Умер актер Алексей Баталов
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
"Опасный" наряд Селены Гомес обнажил ее больше, чем нужно - СМИ
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
«Остались с носом»: Пушков о новых санкциях США против России
Армия Сирии необычно использует гаубицы РФ – фото
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
10Шестидневная война
12Акции протеста 12 июня
12:56 (мск), источник: СуперОмск

Депутаты определили судьбу аренды для омского бизнеса

На заседании Законодательного собрания его председатель Владимир Варнавский призвал бизнес-сообщества дождаться согласованного решения по вопросу арендных платежей, начисленных бизнесменам согласно постановлению правительства № 108-п.

Ожидается, что определиться по долгам для бизнеса власти и депутаты должны к 1 июля.

Спикер ЗС, которому направляли многочисленные обращения омские бизнесмены, дал понять, что парламент не будет единолично заниматься разрешением этих вопросов и призвал не спекулировать на данной теме.

Отметим, что поправки, принятые на заседании областного правительства 31 мая, предусматривают значительное снижение арендной платы для бизнеса с 1 января 2018 года.

«Нерешенным остался вопрос расчета предпринимателями по платежам за период с 11 мая 2015 года по 1 января 2018 года. Решение этих вопросов должно лежать в правовом поле. Это требует системного подхода и прежде всего координации усилий органов исполнительной власти, администрации города и предпринимательского сообщества», — сказал председатель ЗС Владимир Варнавский.

Как заявил подключившийся к вопросу губернатор Виктор Назаров, к 1 июля должен быть определен консенсус власти и бизнеса по отношению к уже начисленным предпринимателям платежам. Помочь прийти к общему знаменателю должна рабочая группа, созданная по инициативе областного правительства. В нее вошли также депутаты Степан Бонковский, Валерий Кокорин и Сергей Калинин.

Напомним, что постановление правительства № 108-п вступило в силу в 2015 году, но уведомления об увеличившихся в сотни раз платежах арендаторы начали получать только к концу 2016 года. На сегодняшний день под удар попали порядка 2 тысяч компаний. Отдельным игрокам бизнеса арендную плату повысили с 50 тыс. до 2 миллионов рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин рассказал о рождении второго внука
Путин удивился разнице в зарплатах молодых и опытных учителей
Европейский суд отказался снять с Дмитрия Киселева санкции
Скончался Алексей Баталов
Пропавший с радаров малайзийский самолет потерпел крушение
После пуска ракеты на Байконуре погиб водитель грузовика
Роналду стоит дороже сборной России по футболу
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Новая Mazda CX-5 и конкуренты: разговор в формате онлайн Что представляет собой новая Mazda CX-5 и чем она отличается от предшественницы? Редакция «Авто Mail.Ru» рассказывает об этой машине и ее конкурентах в режиме онлайн
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
На «Кинотавре» наградили лучших актера и актрису Кинофестиваль в Сочи подошел к концу: жюри вручило награды лучшему режиссеру, актеру, актрисе и назвало лучший фильм
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Россиянам разрешат прописку на работе
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Россия – на 34-м месте в мире по росту цен на жилье
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина сыграли вторую свадьбу ради дочки Олимпийские чемпионы по фигурному катанию устроили пляжную свадьбу в Турции.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь