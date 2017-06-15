Путин назвал причины смены губернаторов

Во время «прямой линии» президенту был задан вопрос о причинах последних многочисленных назначений новых губернаторов и все ли губернаторы-новобранцы справляются со своими обязанностями.

«Во многих местах уже подошел срок для губернаторов, многие из них уже отработали более 10 или даже больше лет, и, честно говоря, сами уже поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы. Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен. и поэтому инициировали этот процесс», — ответил на это Путин.