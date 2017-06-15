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13:05 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал причины смены губернаторов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о причинах назначений новых губернаторов: у кого-то срок подошел, кто-то сам поставил вопрос, «где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен».

Во время «прямой линии» президенту был задан вопрос о причинах последних многочисленных назначений новых губернаторов и все ли губернаторы-новобранцы справляются со своими обязанностями.

«Во многих местах уже подошел срок для губернаторов, многие из них уже отработали более 10 или даже больше лет, и, честно говоря, сами уже поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы. Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен. и поэтому инициировали этот процесс», — ответил на это Путин.

По поводу того, справляются или не справляются губернаторы, добавил президент, «это вопрос прежде всего к гражданам». «Некоторые из избранных руководителей регионов, перед тем как пойти на выборы, проработали там полгода-год, и когда пошли на выборы, люди за них проголосовали, доверили им судьбу региона. Поэтому можно сказать, что избиратели посчитали, что эти кандидаты справляются», — отметил он.

Но, конечно, результаты любых выборов — это аванс, который дается людьми руководителю любого уровня при начале им своей трудовой деятельности на этом новом высоком посту.
Владимир Путин

«Справляются или не справляются? Должны справляться, у них для этого есть все, несмотря на то, что все они, как правило, люди достаточно молодые, тем не менее, у них есть большой опыт государственной работы и жизненный опыт, и, кроме того, можно, конечно, на них все что угодно свалить, там не все просто в регионах и с финансами, в этом смысле Федерация пока помогает, подставляет плечо для решения, кстати говоря, вот этих вопросов социального характера, выравнивания заработной платы», — сказал президент.

Пятнадцатая ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в четверг в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1» и «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.

Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
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