Путин назвал причины смены губернаторов
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о причинах назначений новых губернаторов: у
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о причинах назначений новых губернаторов: у
Во время «прямой линии» президенту был задан вопрос о причинах последних многочисленных назначений новых губернаторов и все ли
«Во многих местах уже подошел срок для губернаторов, многие из них уже отработали более 10 или даже больше лет, и, честно говоря, сами уже поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы.
По поводу того, справляются или не справляются губернаторы, добавил президент, «это вопрос прежде всего к гражданам». «Некоторые из избранных руководителей регионов, перед тем как пойти на выборы, проработали там
Но, конечно, результаты любых выборов — это аванс, который дается людьми руководителю любого уровня при начале им своей трудовой деятельности на этом новом высоком посту.
«Справляются или не справляются? Должны справляться, у них для этого есть все, несмотря на то, что все они, как правило, люди достаточно молодые, тем не менее, у них есть большой опыт государственной работы и жизненный опыт, и, кроме того, можно, конечно, на них все что угодно свалить, там не все просто в регионах и с финансами, в этом смысле Федерация пока помогает, подставляет плечо для решения, кстати говоря, вот этих вопросов социального характера, выравнивания заработной платы», — сказал президент.
Пятнадцатая ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в четверг в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1» и «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года, четырнадцатая прошла 14 апреля 2016 года. В прошлом году количество обращений к президенту превысило 2,3 миллиона.