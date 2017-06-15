Путина спросили про этилмеркаптан
Жители подмосковной Балашихи во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» пожаловались президенту на гигантскую свалку, которая видна даже из Космоса.
Жители подмосковной Балашихи во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» пожаловались президенту на гигантскую свалку, которая видна даже из Космоса.
По словам местных жителей,
«Вопрос болезненный и сложный. Я прекрасно вас понимаю. Посмотрел на эту свалку, которая складывалась 50 лет, и на дом, который за вами, построенный явно не 50 лет назад. Значит,
Напомним, в Омске уже четвертый месяц ищут виновников выбросов этилмеркаптана. Его концентрация в марте 2017 года превысила 400 раз. В минувший вторник, 13 июня, силовики продлили расследование «зловонного скандала» до середины июля.