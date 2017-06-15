Путина спросили про этилмеркаптан

По словам местных жителей, из-за возгорания полигона идут выбросы вредных веществ, в том числе такого печально известного для Омска вещества, как этилмеркаптан.

«Вопрос болезненный и сложный. Я прекрасно вас понимаю. Посмотрел на эту свалку, которая складывалась 50 лет, и на дом, который за вами, построенный явно не 50 лет назад. Значит, кто-то принял решение построить дома возле свалки. За что ему нужно выписать “благодарность”. Принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов. Построят четыре завода, три из них — в Московской области. Это надо сделать как можно быстрее. Из бюджета выделено 5 млрд рублей на решение текущих, наиболее острых вопросов. Ваш вопрос — один из таких. Я попрошу использовать эти ресурсы», — обратился Владимир Путин к жителям Балашихи.

Напомним, в Омске уже четвертый месяц ищут виновников выбросов этилмеркаптана. Его концентрация в марте 2017 года превысила 400 раз. В минувший вторник, 13 июня, силовики продлили расследование «зловонного скандала» до середины июля.