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13:25 (мск), источник: ТАСС

Путин пообещал помощь в решении проблемы утилизации мусора в подмосковной Балашихе

Президент отметил, что свалка является результатом «того, что не следили в свое время за экологическими нормами и строили жилье, где его строить было нельзя».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все возможное, чтобы помочь Балашихе в решении проблемы утилизации бытовых отходов. Об этом он сказал во время «Прямой линии».

«Мы только что были в Балашихе, и видели в каких условиях там живут люди, и это результат того, что не следили в свое время за экологическими нормами и строили жилье, где его строить было нельзя. Теперь, безусловно, эту проблему решать нужно. Производит впечатление, что я сейчас видел. Надо сделать все, чтобы Балашихе помочь и людям, которые там живут», — сказал президент.

Жители этого района обратились к президенту с просьбой помочь решить проблему с огромной свалкой в непосредственной близости от жилых домов.

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ТАССКоммерсантъ-Online
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