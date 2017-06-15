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13:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Замглавы Минюста подал в отставку из-за политики министерства

Вишневский не может согласиться с общим видением министром юстиции Украины Павлом Петренко целей и средств государственной правовой политики реформирования органов юстиции.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Заместитель министра юстиции Андрей Вишневский подал заявление об увольнении с должности. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

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«Я не могу согласиться с такой политикой министерства юстиции. Как человек, непосредственно причастный к созданию системы бесплатной правовой помощи, я не могу согласиться с общим видением министром юстиции Украины Павлом Петренко целей и средств государственной правовой политики реформирования органов юстиции. Причина этому — существенные различия в наших с ним мировоззрениях, ориентирах. К тому же, потеряно взаимное доверие, без которого эффективная работа команды невозможна. В этой связи я подал заявление премьер-министру Украины с просьбой освободить меня от должности заместителя министра юстиции», — заявил Вишневский.

Он подчеркнул, что не жалеет, что пошел на должность заместителя министра юстиции, поскольку этот шаг позволил увидеть, «как работает и защищает себя новая конституция Украины будущего, какова система бесплатной правовой помощи».

По словам Вишневского, он планирует и в дальнейшем заниматься вопросами правовой политики и реформой системы юстиции.

«В какой роли и формах — вопрос второстепенный», — заявил Вишневский.

Ранее сообщалось, что министр информационной политики Украины Юрий Стець подал в отставку. Также свою должность покинул и министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

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