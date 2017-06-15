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16:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Владимир Путин пообещал изменить экологические нормы после вопроса с Ольхона на Байкале

Жители пожаловались президенту на отсутствие дорог и недоступность питьевой воды.

Жители острова Ольхон на Байкале пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на плохие дороги и труднодоступность питьевой воды. Глава государства сказал, что когда принимались действующие экологические нормы, никто не подумал о людях, которые уже живут на территориях защищенных этими нормами. Владимир Путин высказал мысль, что эти правил и законы нужно поменять. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Водоохранная зона должна соответствовать не только статусу и значению Байкала, но и потребностям людей, которые там живут. Нельзя заставлять людей таскать воду в ведрах через несколько км и качество ее должно быть обеспечено.
Владимир Путин

«Это результат того, что в свое время не следили за экологическими нормами и строили жилье там, где его строить было нельзя. Безусловно, эту проблему решать нужно. Вы сказали, что экологические нормы в законе слишком ужесточили, но эти территории скорее всего защищены нашими международными обязательствами. Что здесь можно сказать? Все должно быть в рамках разумного. Водоохранная зона должна соответствовать не только статусу и значению Байкала, но и потребностям людей, которые там живут. Нельзя заставлять людей таскать воду в ведрах через несколько км и качество ее должно быть обеспечено. И дороги тоже должны быть сделаны. Нужно вносить изменения в действующие правила и законы, которые бы позволили осуществлять согласованную с экологическими организациями хозяйственную деятельность, обеспечивающую нормальную жизнедеятельность людей. Нужно внести изменения в эти закону, я для себя это пометил и мы с вами вместе над этим поработаем. Я думаю, что наши обязательства с международными структурами от этого не пострадают. У них там, за бугром, о людях прежде всего думают. Почему мы так же не можем — я не понимаю», — сказал Владимир Путин.

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