В Свердловской области избран глава Сухого Лога

В Свердловской области конкурсная комиссия Сухого Лога выбрала нового градоначальника. Им стал ранее временно исполнявший обязанности мэра Роман Валов. На последнем этапе конкурса он обошёл заместителя главы администрации Елену Москвину, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На пост главы городского округа изначально претендовало шесть человек, но к заключительному этапу конкурса осталось только два кандидата и сито конкурсной комиссии прошёл Роман Валов. В итоге сегодня дума городского округа утвердила его в качестве главы Сухого Лога.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года глава Сухого Лога Станислав Суханов подал в отставку и вскоре занял должность главы фонда капитальных ремонтов многоквартирных домов в Свердловской области. Тогда же исполняющим обязанности мэра был назначен Роман Валов.