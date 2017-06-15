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14:46 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко рассказал о давлении Запада, самолетах НАТО и роли ОДКБ

Президент Беларуси напомнил, что грядущие учения «Запад-2017» ни от кого не скрывают, а в то же время у границ республики размещают боевые беспилотники.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с секретарями совбезов стран ОДКБ сделал ряд заявлений об усилении группировки НАТО у границ республики, учениях «Запад-2017», роли ОДКБ в мире и урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

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Белорусский лидер в четверг встретился с секретарями советов безопасности государств Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), его речь была посвящена именно проблемам безопасности в регионе и мире.

«Огромнейшие» беспилотники у границы.

Как рассказал Лукашенко, обеспокоенность официального Минска вызывает не только размещение у границы с республикой воинских контингентов НАТО, но и беспилотников.

«Ладно бы войска, но там размещены самые современные беспилотные летательные аппараты… они же огромнейшие, как настоящие самолеты. Это ударные беспилотники. Против кого?» — задался риторическим вопросом Лукашенко.

По словам президента Беларуси, у границ страны «с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных».

«И нам говорят: вы не должны никаких учений проводить. Нет, мы будем проводить учения, потому что безопасностью государств пренебрегать никто не будет: ни Россия, ни Беларусь, ни ОДКБ», — добавил Лукашенко.

Лукашенко напомнил: учения «Запад-2017» предполагают отработку задач оборонительного характера, а не наступательного.

О давлении на учения.

Учениям «Запад-2017» Лукашенко уделил особое внимание в своем общении с секретарями советов безопасности стран.

«Давление идет жуткое, не знаю почему. Даже странное какое-то давление, в чем-то нас упрекают», — отметил президент.

Лукашенко напомнил, что белорусско-российские учения проходят уже не в первый раз, а у стран создана региональная группировка войск на западном направлении.

«Мы действуем как единое целое, и ни от натовцев, ни от кого это не скрываем. Коль существует такая группировка, должны проводиться учения. И мы их проведем», — добавил он.

«Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся наступать, ни с кем не собираемся воевать, но учим свою армию, чтобы она была готова отразить любой удар и нанести неприемлемый ущерб тому, кто захочет с нами воевать. Вот наша концепция», — обратился Лукашенко.

Об «иностранных политбюро».

Глава государства высказался и о периодически возникающих идеях по решению региональных конфликтах на «новых площадках».

«Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами — за столом в Минске, в Москве, Ереване, других городах… Чтобы не было влияния других государств, каких-то групп, столов круглых и так далее. Тем более, мы можем решить эти проблемы — и в Карабахе, и в Приднестровье, и Украине, и так далее», — рассказал президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что «это наши проблемы, мы должны их решать без иностранных политбюро и вмешательств».

«Если бы мы решили, развязали те настораживающие моменты, точки нестабильности на нашем пространстве, думаю, авторитет нашей организации (ОДКБ — Sputnik) значительно бы вырос», — отметил глава государства.

Речь идет о ситуации на юго-востоке Украины, в Нагорном Карабахе, Приднестровье, пояснил Лукашенко.

«Хотелось бы, чтобы когда-то, может быть, в председательство России, эти вопросы в повестку дня были поставлены», — отметил Лукашенко.

Роль ОДКБ в безопасности Евразии.

«В силу многофункциональности организации у нее имеется потенциал для того, чтобы играть весомую роль в будущей обновленной архитектуре безопасности Евразийского континента», — уверен белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что «необходимо своевременно принимать стратегические решения, основанные на единстве и союзнической сплоченности, выстраивать согласованные коллективные ответы на глобальные и региональные вызовы».

Важнейшими задачами сегодня, отметил президент, должны стать координация внешнеполитической деятельности государств ОДКБ, сотрудничество организации с ведущими универсальными и региональными международными структурами.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе соглашения, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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