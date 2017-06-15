Лукашенко рассказал о давлении Запада, самолетах НАТО и роли ОДКБ
Президент Беларуси напомнил, что грядущие учения «Запад-2017» ни от кого не скрывают, а в то же время у границ республики размещают боевые беспилотники.
Президент Беларуси напомнил, что грядущие учения «Запад-2017» ни от кого не скрывают, а в то же время у границ республики размещают боевые беспилотники.
МИНСК, 15 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с секретарями совбезов стран ОДКБ сделал ряд заявлений об усилении группировки НАТО у границ республики, учениях «Запад-2017», роли ОДКБ в мире и урегулировании конфликта на
Белорусский лидер в четверг встретился с секретарями советов безопасности государств Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), его речь была посвящена именно проблемам безопасности в регионе и мире.
«Огромнейшие» беспилотники у границы.
Как рассказал Лукашенко, обеспокоенность официального Минска вызывает не только размещение у границы с республикой воинских контингентов НАТО, но и беспилотников.
«Ладно бы войска, но там размещены самые современные беспилотные летательные аппараты… они же огромнейшие, как настоящие самолеты. Это ударные беспилотники. Против кого?» — задался риторическим вопросом Лукашенко.
По словам президента Беларуси, у границ страны «с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных».
«И нам говорят: вы не должны никаких учений проводить. Нет, мы будем проводить учения, потому что безопасностью государств пренебрегать никто не будет: ни Россия, ни Беларусь, ни ОДКБ», — добавил Лукашенко.
Лукашенко напомнил: учения «Запад-2017» предполагают отработку задач оборонительного характера, а не наступательного.
О давлении на учения.
Учениям «Запад-2017» Лукашенко уделил особое внимание в своем общении с секретарями советов безопасности стран.
«Давление идет жуткое, не знаю почему. Даже странное
Лукашенко напомнил, что
«Мы действуем как единое целое, и ни от натовцев, ни от кого это не скрываем. Коль существует такая группировка, должны проводиться учения. И мы их проведем», — добавил он.
«Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся наступать, ни с кем не собираемся воевать, но учим свою армию, чтобы она была готова отразить любой удар и нанести неприемлемый ущерб тому, кто захочет с нами воевать. Вот наша концепция», — обратился Лукашенко.
Об «иностранных политбюро».
Глава государства высказался и о периодически возникающих идеях по решению региональных конфликтах на «новых площадках».
«Очень хотелось бы, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами — за столом в Минске, в Москве, Ереване, других городах… Чтобы не было влияния других государств,
Лукашенко подчеркнул, что «это наши проблемы, мы должны их решать без иностранных политбюро и вмешательств».
«Если бы мы решили, развязали те настораживающие моменты, точки нестабильности на нашем пространстве, думаю, авторитет нашей организации (ОДКБ — Sputnik) значительно бы вырос», — отметил глава государства.
Речь идет о ситуации на
«Хотелось бы, чтобы
Роль ОДКБ в безопасности Евразии.
«В силу многофункциональности организации у нее имеется потенциал для того, чтобы играть весомую роль в будущей обновленной архитектуре безопасности Евразийского континента», — уверен белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что «необходимо своевременно принимать стратегические решения, основанные на единстве и союзнической сплоченности, выстраивать согласованные коллективные ответы на глобальные и региональные вызовы».
Важнейшими задачами сегодня, отметил президент, должны стать координация внешнеполитической деятельности государств ОДКБ, сотрудничество организации с ведущими универсальными и региональными международными структурами.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе соглашения, подписанного 15 мая 1992 года