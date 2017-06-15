В эфир федеральных каналов вывели жёсткие вопросы Путину

Организаторы проходящей в эфире «Первого канала» и канала «Россия 1» «Прямой линии с Владимиром Путиным» впервые применили необычный прием — на экран в виде всплывающих сообщений выводились вопросы, продолжающие поступать президенту уже в ходе прямой линии. Среди этих вопросов оказались и не слишком приятные для главы государства. Автор одного из них, к примеру, поинтересовался у Путина действительно ли тот считает, что «народ верит в этот цирк с подставными вопросами».

Автор другого вопроса захотел узнать, правда ли, что оппозиционер Алексей Навальный, выпустивший недавно фильм о яхтах и дачах главы правительства России Дмитрия Медведева «Он вам не Димон» теперь снимает фильм о самом Путине.

Также на экране появились и вопросы об отставке президента и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Пока ни один из этих вопросов ведущие президенту не задали. РБК отправил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Перед началом прямой линии организаторы призвали россиян присылать вопросы в виде по SMS и MMS, а также через специальное мобильное приложение «Москва, Путину». В ходе программы было заявлено, что каждую минуту кол-центр получает 106 SMS- и MMS- сообщений и более 120 телефонных звонков.

«Ещё одна новинка этой “Прямой линии”. В этом году с помощью коммуникационной платформы SN Wall мы в режиме реального времени можем отслеживать то, как зрители обсуждают нашу программу в социальных сетях», — пояснила ведущая прямой линии Мария Гладких.

По словам представителя «Ростелекома», компания отвечает за контакт-центр, через который принимаются звонки от людей. «Далее вопросы фиксируются и передаются организаторам, — говорит он.

За отбор и вывод полученных вопросов на экран отвечают совместно команды трех телеканалов — «Первого канала», «России-1» и НТВ, сообщила РБК представитель ВГТРК Виктория Арутюнова. Представитель «Первого канала» отказался от комментариев. Источник РБК на одном из федеральных телеканалов говорит, что за техническую часть телепередачи, включая выбор вопросов для вывода в эфир, отвечает ВГТРК.

На прошлых прямых линиях с Путиным негатива было меньше, рассказал РБК политолог Николай Миронов. «Сейчас наблюдается рост негатива по всей стране. Социальная депрессия, депрессивные состояния у людей, рост агрессии в быту, — пояснил политолог. — При этом вопросы конкретные, а у Путина на них нет ответов». По мнению политолога, президент не успевает отвечать на вызовы, и с этим связано «появление острых, злых смс-сообщений».