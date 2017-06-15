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14:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Руководитель РСТ Нижегородской области Алексей Семенников уходит с поста

Руководитель региональной службы по тарифам (РСТ) Нижегородской области Алексей Семенников уходит с поста. Об этом сообщается на сайте РСТ 15 июня 2017 года.

В своем официальном заявлении Семенников отмечает, что 15 июня — «его последний рабочий день в региональной службе по тарифам Нижегородской области».

«Этой работе я посвятил шесть лет, и хочу поблагодарить всех, кто прошел этот путь вместе со мной. В нашей работе было всё: успехи и неудачи, достижения и трудности, но всегда было интересно, и всегда я мог рассчитывать на помощь и поддержку коллег. Буду пробовать себя в новых сферах, на новом месте», — написал он.

Напомним, в апреле 2017 года прокуратура Нижегородской области сообщила, что выявила конфликт интересов в присутствии руководителя РСТ Нижегородской области на дне рождения руководителя крупной электроэнергетической компании. Прокуратура установила, что «Семенников со своей семьей принимал участие в проходивших в 2014 году в Италии праздничных мероприятиях по случаю дня рождения руководителя одной из крупных электроэнергетических компаний, с которым он поддерживает давние близкие отношения».

Прокуратура напомнила, что РСТ ежегодно утверждает тарифы на электроэнергию и добавила, что тарифы на 2015 год были признаны судом завышенными более чем на 1 млрд рублей.

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