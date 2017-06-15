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14:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Путин похвалил Порошенко за знание русской классики и призвал не задирать нос

Глава государства в ходе «Прямой линии» прокомментировал поздравление украинцев с безвизовым режимом с Евросоюзом президента Украины Петра Порошенко, в котором он процитировал стихотворение поэта Михаила Лермонтова.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал поздравление украинцев с безвизовым режимом с Евросоюзом президента Украины Петра Порошенко, в котором он процитировал стихотворение поэта Михаила Лермонтова.

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«Я не видел его выступления, но мне вчера сказал и об этом. Да, Петр Алексеевич посчитал возможным прочитать это стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова. Это говорит о том, что Порошенко знает русскую классику — за это похвалю», — сказал он.

По словам Путина, русский поэт в своем произведении говорил обо всех регионах России, в которые тогда входила и территория современной Украины. «Так что особо нос нечего задирать», — подчеркнул он.

Напомним, в четверг проходит «прямая линия» президента России Владимира Путина с россиянами.

Глава государства в ходе общения ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

В прошлом году «прямая линия» с Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент РФ успел ответить на 80 вопросов.

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