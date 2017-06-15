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14:26 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: прямой и открытый разговор президента с народом позитивно влияет на климат в стране

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости (Крым). Результатом проведения «прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным» становится решение конкретных проблем и положительные изменения в различных сферах, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в социальной сети Инстаграм.

Источник: РИА "Новости"

Аксенов традиционно смотрит ежегодную прямую линию, в рамках которой президент в прямом эфире отвечает на вопросы граждан.

«Прямой и открытый разговор главы государства с народом позитивно влияет на общественно-политический и социальный климат в стране. Это основа подлинной демократии. И наглядный пример для органов власти всех уровней», — отметил Аксенов.

Также он подчеркнул, что обращения граждан к президенту во многом отражают реальные проблемы регионов и часто свидетельствуют о недоработках местной власти, которая должна помогать людям на своем уровне.

«Наша задача — внимательно проанализировать вопросы, которые касаются Крыма, посмотреть, какие системные или локальные проблемы они отражают, и в кратчайшие сроки найти пути решения», — резюмировал глава Крыма.

Это уже 15-я по счету прямая линия главы государства. Такой формат общения возник еще во время первого президентского срока Путина. Первая линия состоялась 24 декабря 2001 года, 14-я прошла 14 апреля 2016 года.

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