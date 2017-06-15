Руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области Алексей Семенников покинул пост

На сайте РСТ 15 июня опубликовано официальное заявление экс-руководителя.

«Сегодня мой последний рабочий день в региональной службе по тарифам Нижегородской области. Этой работе я посвятил шесть лет, и хочу поблагодарить всех, кто прошел этот путь вместе со мной. В нашей работе было все: успехи и неудачи, достижения и трудности, но всегда было интересно, и всегда я мог рассчитывать на помощь и поддержку коллег», — отметил он.

В своем заявлении Алексей Семенников не сообщил, на какой пост он переходит и в связи с чем. «Буду пробовать себя в новых сферах, на новом месте», — отмечается в его заявлении.

Ранее сообщалось, что прокуратура выявила конфликт интересов в действиях руководителя службы по тарифам Нижегородской области Алексея Семенникова.

Ведомством было установлено, что Алексей Семенников со своей семьей принимал участие в проходивших в 2014 году в Италии праздничных мероприятиях по случаю дня рождения руководителя одной из крупных электроэнергетических компаний, с которым он поддерживает давние близкие отношения. При этом возглавляемое Семенниковым ведомство ежегодно утверждает для указанной компании тарифы на электроэнергию.