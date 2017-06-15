Руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области Алексей Семенников покинул пост
Нижний Новгород. 15 июня.
Нижний Новгород. 15 июня.
На сайте РСТ 15 июня опубликовано официальное заявление
«Сегодня мой последний рабочий день в региональной службе по тарифам Нижегородской области. Этой работе я посвятил шесть лет, и хочу поблагодарить всех, кто прошел этот путь вместе со мной. В нашей работе было все: успехи и неудачи, достижения и трудности, но всегда было интересно, и всегда я мог рассчитывать на помощь и поддержку коллег», — отметил он.
В своем заявлении Алексей Семенников не сообщил, на какой пост он переходит и в связи с чем. «Буду пробовать себя в новых сферах, на новом месте», — отмечается в его заявлении.
Ранее сообщалось, что прокуратура выявила конфликт интересов в действиях руководителя службы по тарифам Нижегородской области Алексея Семенникова.
Ведомством было установлено, что Алексей Семенников со своей семьей принимал участие в проходивших в 2014 году в Италии праздничных мероприятиях по случаю дня рождения руководителя одной из крупных электроэнергетических компаний, с которым он поддерживает давние близкие отношения. При этом возглавляемое Семенниковым ведомство ежегодно утверждает для указанной компании тарифы на электроэнергию.