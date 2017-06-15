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14:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дончанин пригласил Владимира Путина на открытие аэропорта «Платов»

В ходе «Прямой линии» с президентом РФ из Ростова поступил вопрос о расширении внутрироссийской авиасети.

Источник: AP 2017

Житель Ростовской области Александр Серов в ходе «Прямой линии» с президентом России пригласил Владимира Путина на открытие строящегося в Аксайском районе аэропортового комплекса «Платов».

Дончанин также спросил президента о том, будет ли расширена внутрироссийская авиасеть, так как сейчас большая часть перелетов в стране ведется через московский авиаузел.

Отвечая на вопрос, Владимир Путин, отметил, что существовавшая авиасеть развалилась в 1990-х — начале 2000-х. В настоящее время идет работа над ее восстановлением. Существует программа развития аэропортной сети.

Серьезная проблема — нехватка необходимой техники. Нужны маленькие самолеты разных типов. Работа над локализацией их производства в России ведется. Есть планы по производству самолета Ил-114 для местных авиалинии. «Правда, у правительства не нашлось на это денег, на что я им еще попеняю», — сказал президент.

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