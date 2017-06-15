В Калининградской области определился первый кандидат в губернаторы
В четверг, 15 июня, рабочая группа избирательной комиссии Калининградской области приняла документы от первого кандидата на должность губернатора. Об этом сообщили в
В четверг, 15 июня, рабочая группа избирательной комиссии Калининградской области приняла документы от первого кандидата на должность губернатора. Об этом сообщили в
Документы подала Екатерина Тимофеева.
Она была выдвинута кандидатом на должность губернатора на общем собрании регионального отделения Российской экологической партии «Зелёные».