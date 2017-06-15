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15:26 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области определился первый кандидат в губернаторы

В четверг, 15 июня, рабочая группа избирательной комиссии Калининградской области приняла документы от первого кандидата на должность губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.

Документы подала Екатерина Тимофеева.

Она была выдвинута кандидатом на должность губернатора на общем собрании регионального отделения Российской экологической партии «Зелёные».

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