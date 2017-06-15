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14:35 (мск), источник: Ведомости

Путин призвал не устраивать мелкую политическую возню вокруг Исаакия

В Исаакиевском соборе можно сочетать и справление религиозного культа, и музейную деятельность, считает президент Владимир Путин. Он считает, что компромиссное решение найти вполне можно, только не нужно политизировать этот вопрос и будоражить общественность. Вопрос о том, что он думает о судьбе собора, он назвал «неожиданным», тем более от Балтийского завода.

Источник: РИА "Новости"

Ответ он начал с напоминания, что Россия — светское государство и так будет и впредь, но духовные ценности все же нужно защищать. Затем он напомнил, что после Октябрьской революции государство делало все, чтобы уничтожить религиозные ценности, церкви, убивало священников и делало это последовательно и жестоко. Также он напомнил об уничтожении храма Христа Спасителя в Москве. Государство пыталось создать квазирелигию и Библию заменить «кодексом строителей коммунизма», но ничего не вышло, отметил президент.

Слава богу, у властей СССР не поднялась рука уничтожить Исаакиевский собор, добавил он.

Историю вопроса он изучил. Собор никогда церкви не принадлежал и числился за государством, сказал Путин, но добавил, что здание строилось именно как церковь, а не как музей, для отправления религиозных культов. Он добавил, что царь всегда числился главой церкви, так что можно было считать, что в некотором роде собор все равно принадлежал церкви.

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В советское время в Исааки повесили маятник Фуко, чтобы доказать, что Земля вертится, сказал президент. По его словам, в результате в храме был создан «квазимузей атеизма». Он подтвердил, что музей массово посещали туристы, в том числе из-за рубежа.

Путин напомнил, что есть закон о реституции церковной собственности, которым сейчас руководствуются в России, передавая церкви храмы. Но есть международные обязательства и другие законы, которые запрещают памятники архитектуры, в том числе включенные в реестр ЮНЕСКО, передавать в другие руки. Есть противоречие, констатировал он и добавил, что из него можно легко выйти, обеспечив и музейную деятельность, и отправление религиозных культов. Конкретных путей он предлагать не стал, чтобы не забегать вперед, но отметил, что такие решения уже есть в мире, например в Ватикане.

В конце президент призвал деполитизировать эту проблему, «забыть, что она существует», с уважением относиться к религиозным чувствам людей, не забывать, что здание строилось как церковь, но и учесть, что музей там есть и надо это сохранить. Сочетать это можно, «только не надо ничего тут накручивать и использовать это как инструмент мелкополитической возни», резко сказал Путин.

Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Комментарии
1
Александр Невский
Ключевое: "В конце президент призвал деполитизировать эту проблему, «забыть, что она существует». Именно так власть и планирует решать проблемы. Молчите мол холопы, мы и без вас всё решим.
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