Президиум Госсовета РТ отправил на доработку законопроект об отмене системы «Платон»

Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с отменой взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».

Как пояснил председатель Комитета парламента РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рафис Бурганов, представленный законопроект не соответствует требованиям федерального законодательства.

Он напомнил, что система «Платон», которая распространяется на все дороги общего пользования федерального значения, реализуется на территории России с 2015 года.