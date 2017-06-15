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16:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президиум Госсовета РТ отправил на доработку законопроект об отмене системы «Платон»

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На заседании президиума Госсовета Татарстана было принято решение о возвращении на доработку проекта федерального закона, касающегося отмены системы «Платон», его автору — депутату Артему Прокофьеву.

Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с отменой взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».

Как пояснил председатель Комитета парламента РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рафис Бурганов, представленный законопроект не соответствует требованиям федерального законодательства.

Он напомнил, что система «Платон», которая распространяется на все дороги общего пользования федерального значения, реализуется на территории России с 2015 года.

«Оценивая сегодня результативность этой системы, необходимо исходить, прежде всего, из анализа эффективности реализации всего комплекса мероприятий, предусмотренных ей. Это обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение технического состояния, обеспечение интеграции автомобильных дорог в международную транспортную сеть, транспортная логистика, то есть распределение потоков транспорта по иным видам — железнодорожным, водным путям. Однако пояснительная записка к законопроекту не содержит экономически-обоснованных сведений, позволяющих определить результативность, введенного федеральным законодательством регулирования», — сказал Бурганов.

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