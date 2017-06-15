Президиум Госсовета РТ отправил на доработку законопроект об отмене системы «Платон»

Речь идет о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с отменой взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».
Как пояснил председатель Комитета парламента РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рафис Бурганов, представленный законопроект не соответствует требованиям федерального законодательства.
Он напомнил, что система «Платон», которая распространяется на все дороги общего пользования федерального значения, реализуется на территории России с 2015 года.
«Оценивая сегодня результативность этой системы, необходимо исходить, прежде всего, из анализа эффективности реализации всего комплекса мероприятий, предусмотренных ей. Это обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение технического состояния, обеспечение интеграции автомобильных дорог в международную транспортную сеть, транспортная логистика, то есть распределение потоков транспорта по иным видам — железнодорожным, водным путям. Однако пояснительная записка к законопроекту не содержит экономически-обоснованных сведений, позволяющих определить результативность, введенного федеральным законодательством регулирования», — сказал Бурганов.