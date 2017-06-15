Главой Усть-Лабинского района избран Николай Артющенко
Выборы главы муниципального образования прошли 15 июня в ходе сессии районного Совета.
Выборы главы муниципального образования прошли 15 июня в ходе сессии районного Совета.
Директора ООО «НПО «Семеноводство Кубани» Николай Артющенко депутаты избрали единогласно, сообщает
Как сообщал «Югополис», предыдущий руководитель муниципалитета Сергей Батурин в марте текущего года попросил губернатора освободить его от занимаемой должности. Причина такого решения публично не озвучивалась.