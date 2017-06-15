Главой Усть-Лабинского района избран Николай Артющенко

Все знаменитые мужчины, о которых мы сегодня расскажем, ушли из семьи, оставив жен и троих и более детей. У нас нет цели оправдать или обвинить их. Ведь никто не знает, что на самом деле творилось в их жизни. Мы просто расскажем вам настоящие истории из жизни, может для кого-то они окажутся поучительными.