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14:50 (мск), источник: Югополис

Главой Усть-Лабинского района избран Николай Артющенко

Выборы главы муниципального образования прошли 15 июня в ходе сессии районного Совета.

Директора ООО «НПО «Семеноводство Кубани» Николай Артющенко депутаты избрали единогласно, сообщает пресс-служба Усть-Лабинского района.

Как сообщал «Югополис», предыдущий руководитель муниципалитета Сергей Батурин в марте текущего года попросил губернатора освободить его от занимаемой должности. Причина такого решения публично не озвучивалась.

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