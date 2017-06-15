Путин подтвердил заинтересованность в нормализации отношений с США

«Я вам могу сказать, как сегодняшний глава российского государства, я знаю настроения наших людей — мы не считаем Америку своим врагом», — сказал Путин в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос телезрителя из США.

Он напомнил, что РФ и США «дважды в истории, когда нам было особенно трудно, объединяли свои усилия — в двух мировых войнах были союзниками». «То, что сейчас развивается русофобия в США — мы это видим, мы считаем, что это результат, прежде всего, обостряющейся внутриполитической борьбы», — отметил президент РФ.

По словам Путина, опросы общественного мнения в США показывают, что «у нас много там друзей». «Правда, такая, к сожалению, истерия в СМИ наверняка влияет на ум и настроения», — отметил он.

Но уверяю вас, что и в России очень много людей, которые с большим уважением относятся к достижениям американского народа и надеются на то, что наши отношения в конечном итоге придут в нормальное состояние. В чем мы крайне заинтересованы. И мы, и Соединенные Штаты.

По его словам, без конструктивного взаимодействия с США урегулировать конфликт в Сирии не удастся. «Сирийская проблема, ближневосточная проблема. Всем уже очевидно, что без конструктивной совместной работы ничего не получится», — сказал он в ходе «прямой линии».