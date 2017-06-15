Путин пообещал предоставить убежище бывшему главе ФБР

Президент отметил, что его поразило то, что Коми сам организовал утечку в СМИ о содержании его разговоров с президентом США.

Бывший глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми, записавший во время своего пребывания на посту главы спецслужбы разговор с президентом США Дональдом Трампом и передавший запись в СМИ, ничем не отличается от Эдварда Сноудена, а потому в случае необходимости может рассчитывать на политическое убежище в России, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

Он записал разговор с верховным главнокомандующим и передал через своего друга в СМИ. Это звучит странно. А чем тогда директор ФБР тогда отличается от господина Сноудена? Тогда он не руководитель спецслужбы, а правозащитник

«Кстати говоря, если в этой связи против него какие-то преследования возникнут, мы и ему готовы предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать», — сказал Путин.

В то же время президент отметил, что в своих показаниях членам Конгресса Коми не привел никаких доказательств вмешательства России в ход президентских выборов в США.

Сноуден — бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США, передавший в прессу данные о ведущейся американскими спецслужбами слежке за переговорами и электронной перепиской гражданам различных государств.

В 2013 году Сноуден был объявлен правоохранительными органами США международный розыск по обвинениям в шпионаже и похищении государственной собственности. 1 августа 2013 года прилетевший из Гонконга в аэропорт Шереметьево получил временное убежище в РФ, позднее ему выдан вид на жительство в России, срок действия которого впоследствии был продлён до 2020 года. Точное местонахождение Сноудена не разглашается по соображениям безопасности.