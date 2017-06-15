Путин пообещал предоставить убежище бывшему главе ФБР
По словам президента, в случае предъявлению Джеймсу Коми обвинений российские власти готовы будут поддержать его так же, как Эдварда Сноудена.
По словам президента, в случае предъявлению Джеймсу Коми обвинений российские власти готовы будут поддержать его так же, как Эдварда Сноудена.
Бывший глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми, записавший во время своего пребывания на посту главы спецслужбы разговор с президентом США Дональдом Трампом и передавший запись в СМИ, ничем не отличается от Эдварда Сноудена, а потому в случае необходимости может рассчитывать на политическое убежище в России, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что его поразило то, что Коми сам организовал утечку в СМИ о содержании его разговоров с президентом США.
Он записал разговор с верховным главнокомандующим и передал через своего друга в СМИ. Это звучит странно. А чем тогда директор ФБР тогда отличается от господина Сноудена? Тогда он не руководитель спецслужбы, а правозащитник
«Кстати говоря, если в этой связи против него
В то же время президент отметил, что в своих показаниях членам Конгресса Коми не привел никаких доказательств вмешательства России в ход президентских выборов в США.
Сноуден — бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США, передавший в прессу данные о ведущейся американскими спецслужбами слежке за переговорами и электронной перепиской гражданам различных государств.
В 2013 году Сноуден был объявлен правоохранительными органами США международный розыск по обвинениям в шпионаже и похищении государственной собственности. 1 августа 2013 года прилетевший из Гонконга в аэропорт Шереметьево получил временное убежище в РФ, позднее ему выдан вид на жительство в России, срок действия которого впоследствии был продлён до 2020 года. Точное местонахождение Сноудена не разглашается по соображениям безопасности.