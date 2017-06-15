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15:08 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области стартовала избирательная кампания-2017

Напомним, выборы состоятся 10 сентября. Планируется распределить 122 мандата.

Источник: Reuters

Сегодня, 15 июня 2017 года, в Челябинской области объявлено об официальном старте избирательной кампании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В начале заседания председатель облизбиркома оповестил членов комиссии об официальном объявлении избирательных кампаний 2017 года. Публикация решений ряда избирательных комиссий, организующих выборы, прошла сегодня в газете “Южноуральская Панорама”, в ближайшие дни публикации пройдут в региональных печатных изданиях», — сообщили в облизбиркоме.

Напомним, на 10 сентября в регионе запланированы выборы главы Полоцкого сельского поселения (Кизильский район), выборы депутатов в четырех (будет распределено 46 мандатов) и дополнительные выборы депутатов в 53 муниципальных образованиях (75 мандатов).

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