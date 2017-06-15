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15:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

Путин рассказал студенту из Челябинска о повышении пенсионного возраста

Владимир Путин отметил, что решение пока не принято.

Челябинец Аркадий Бодрягин во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным спросил президента о повышении пенсионного возраста.

«Повышение пенсионного возраста у нас активно обсуждается. Есть эксперты, которые считают, что без этого не обойтись, они ссылаются на опыт зарубежных стран. Считаю, что надо относиться к этому вопросу аккуратно. Решение пока не принято, но оно обсуждается. Принимать это решение нужно без суеты и спешки», — ответил Владимир Путин.

Молодой челябинец также поблагодарил президента за поддержку движения World Skillls и спросил, как можно наладить взаимодействие с малым и средним бизнесом.

«Вы знаете, у нас малый и средний бизнес развивается. Что особенно приятно — в высокотехнологичных сферах. Посмотрите на успешно развивающиеся компании, они у нас есть. Через те компании, где вы уже сегодня работаете, нужно искать выход на малый и средний бизнес», — отметил президент.

Напомним, на «Прямую линию» также дозвонилась ещё одна челябинка, которая попросила Владимира Путина вмешаться в ситуацию со сносом садовых домиков.

Справка:

Аркадий Андреевич Бодрягин, 19 лет, родился и живет в Челябинске. Является представителем движения молодых профессионалов, победителем конкурса EuroSkills-2016, выпускник колледжа Русско-британского института управления, студент Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ кафедры «Управление инновациями в бизнесе».

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