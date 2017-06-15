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15:22 (мск), источник: Время Воронежа

В Воронежской области появился новый глава

Юрий Шевченко приступил к руководству Петропавловским районом.

В четверг, 15 июня, депутаты Петропавловского района приняли отставку главы местной администрации Алексея Собкалова. Следующим решением райсовета стало назначение на эту должность Юрия Шевченко, который пока будет руководить районной администрацией в статусе исполняющего обязанности. Об этом интернет-газете «Время Воронежа» сообщили в администрации района.

Напомним, что о своем нежелании участвовать в конкурсе на должность главы администрации района Алексей Собкалов сообщил губернатору Алексею Гордееву 7 июня. Для главы области это решение не стало неожиданностью: губернатор сразу предложил ему работу в правительстве области, заметив, что навыки и потенциал такого опытного управленца не должны оставаться невостребованными.

По нашей информации, 61-летнему Алексею Собкалову, который руководил районом с 2003 года, будет предложен пост референта губернатора.

Отметим также, что к замене главы администрации областная власть готовилась загодя. Об этом свидетельствует тот факт, что Юрий Шевченко был назначен заместителем Алексея Собкалова еще 1 июня.

А до того Юрий Шевченко плодотворно трудился в другом районе — Павловском, где с 2005 года возглавлял Русско-Буйловское сельское поселение. Причем на этот пост сельчане избирали его трижды. Поселение это неоднократно становилось победителями различных областных конкурсов. А сам Юрий Шевченко признавался «Лидером года» и получал регалии лично из рук губернатора. Кроме того, он входит в кадровый резерв Воронежской области.

Юрию Шевченко — 46 лет, уроженец Павловского района. Окончил физический факультет ВГУ, с 1993 по 2005 год преподавал физику и информатику в Русско-Буйловской школе. Потом началась его административная карьера.

От приставки «и. о.» он сможет избавиться осенью, после того, как в Петропавловском районе выберут новый состав райсовета. Этому составу и предстоит утвердить главу администрации. Напомним, что в Петропавловском районе кандидатов на этот пост отбирают по итогам работы конкурсной комиссии, которая формируется из местных депутатов и сотрудников правительства области. Возглавляет комиссию председатель райсовета. Комиссия представляет кандидатов, а депутаты простым большинством выбирают главу администрации.

Сомнений в том, что администрацию возглавит именно Юрий Шевченко, нет ни у кого. В противном случае, он ни за что не оставил бы работу в своем селе.

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