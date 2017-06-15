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15:28 (мск), источник: Время Воронежа

Мэрия Воронежа перенесла срок передачи в концессию перехода у цирка

Победителя аукциона определят на два месяца позже, чем планировали.

Воронежские власти сдвинули срок передачи в концессию подземного перехода у цирка. Администрация на официальном сайте опубликовала постановление 6 июня.

Победителя аукциона определят 23 октября — почти на два месяца позже, чем планировали. Протокол о результатах конкурса подпишут до 2 ноября 2017 года, а собирались подписать до 7 сентября. Участник аукциона получит уведомление с итогами конкурса в течение 15 дней после подписания протокола.

Конкурс на концессию перехода на пересечении улиц 20-летия Октября и Кирова объявили в апреле 2017 года. Концессионер должен вложить 60,1 млн рублей в реконструкцию перехода площадью 32,1 тыс. кв. м. Реконструкция должна занять 36 месяцев. Размер концессионной платы в бюджет города составит 6,6 млн рублей.

Предварительный отбор на участие в конкурсе прошла только фирма «Меридиан», созданная в марте 2017 года, перед самым объявлением конкурса. Специализация фирмы — аренда и управление недвижимостью. Уставный капитал общества — 10 тыс. рублей. Собственником и директором компании является Сергей Зюзин.

Заявку другого участника, ООО «Спецхимстрой» зарегистрированного в 2015 году, отклонили — документы претендента были неполными. По данным источника интернет-газеты «Время Воронежа», неофициальной причиной отклонения заявки стало недоверие властей к воронежскому бизнесмену Сергею Федорову, косвенно связанному с ООО «Спецхимстрой».

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