Прямая линия с Путиным позитивно влияет на климат в России — Аксенов
Глава Крыма подчеркнул, что необходимо внимательно проанализировать вопросы о Крыме, которые будут подняты во время прямой линии с президентов России.
Глава Крыма подчеркнул, что необходимо внимательно проанализировать вопросы о Крыме, которые будут подняты во время прямой линии с президентов России.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным поможет решить конкретные проблемы. Об этом глава республики заявил в социальной сети Instagram, уточнив, что сам традиционно смотрит ежегодную прямую линию.
«Прямой и открытый разговор главы государства с народом позитивно влияет на
Он также отметил, что вопросы с которыми обращаются граждане к президенту отражают реальные проблемы регионов.
«Наша задача — внимательно проанализировать вопросы, которые касаются Крыма», — уточнил глава Крыма.