Прямая линия с Путиным позитивно влияет на климат в России — Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным поможет решить конкретные проблемы. Об этом глава республики заявил в социальной сети Instagram, уточнив, что сам традиционно смотрит ежегодную прямую линию.

«Прямой и открытый разговор главы государства с народом позитивно влияет на общественно-политический и социальный климат в стране. Это основа подлинной демократии. И наглядный пример для органов власти всех уровней», — подчеркнул Аксенов.

Он также отметил, что вопросы с которыми обращаются граждане к президенту отражают реальные проблемы регионов.

«Наша задача — внимательно проанализировать вопросы, которые касаются Крыма», — уточнил глава Крыма.