Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обнародована последняя воля Алексея Баталова - СМИ
Австралийка сбросила 115 килограммов и занялась триатлоном
ЕС обратился к России с призывом
Женщина подала в суд на роддом за подмену ребенка 30 лет назад
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
Андрееву и Бондарчука на «Кинотавре» отметили особыми наградами
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр»
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
СМИ: Кончаловский поведал, как пережил трагедию с дочкой
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
15Последствия урагана в Москве
15:43 (мск), источник: Интерфакс

Путин запретил насильно втаскивать москвичей в программу реновации

Он также призвал московские власти по возможности учесть все пожелания жильцов переселяемых домов.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Необходимо защитить права граждан при осуществлении в Москве реновации (сноса «хрущевок» и переселения их жителей в новые дома), нельзя насильно привлекать к этой программе москвичей, которые не хотят в ней участвовать, заявил президент РФ Владимир Путин.

Для меня важно, чтобы не были нарушены права граждан при реализации этой программы, прежде всего право собственности.
Владимир Путин
Президент России

Вместе с тем, В. Путин отметил, что в Москве есть дома, жители которых не хотят участвовать в этой программе.

«Не хотят, значит, насильно заставлять, насильно втаскивать в эту программу нельзя», — продолжил он.

Он также призвал московские власти по возможности учесть все пожелания жильцов переселяемых домов.

Читайте также
Путин пообещал помочь подмосковной Балашихе в решении проблемы мусорного полигона

«У нас есть известная поговорка: “Гладко было на бумаге, но забыли про овраги”. Мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрело в этой программе, говорит, что дома будут строиться в шаговой доступности, практически на тех же местах», — сказал президент.

«Мы знаем, как на практике часто получается: «Этаж не тот, окна смотрят в другую сторону и т. д. Конечно, все нельзя предусмотреть, но не нужно относиться к этому формально. Вот о чем я думаю и к чему призываю своих московских коллег», — продолжил глава государства.

Президент заявил, что ему кажется, что мэр Москвы Сергей Собянин настроен именно на такую работу.

«Но важно, чтобы он добился и от своих подчиненных такого же подхода», — сказал Путин в связи с этим.

Президент выразил надежду, что программа будет реализовываться в рамках принятого закона и с учетом конкретных интересов людей.

По словам Путина, если некоторые жители не хотят участвовать в программе реновации, но подавляющее большинство их соседей выступает за снос дома, то они должны уважать мнение большинства.

Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин рассказал о рождении второго внука
Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин пообещал предоставить убежище бывшему главе ФБР
На Ставрополье женщине выплатили компенсацию после жалобы Путину
Германия и Австрия раскритиковали США за новые санкции против РФ
Скончался Алексей Баталов
Пропавший с радаров малайзийский самолет потерпел крушение
В Китае при взрыве у детского сада погибли семь человек
На Кубке конфедераций в России изменят правила
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Michelin показал шины, которые больше похожи на коралл Французский производитель покрышек представил концептуальное колесо, которое полностью сделано из биоматериалов и способно менять рисунок протектора
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды» Сергей Безруков, присутствовавший в студии вместе со своим коллегой Алексеем Учителем, поднял тему «негативного фона» в культуре
Недвижимость
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Власти Санкт-Петербурга снова подали в суд на подрядчика «Зенит-Арены»
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей Все знаменитые мужчины, о которых мы сегодня расскажем, ушли из семьи, оставив жен и троих и более детей. У нас нет цели оправдать или обвинить их. Ведь никто не знает, что на самом деле творилось в их жизни. Мы просто расскажем вам настоящие истории из жизни, может для кого-то они окажутся поучительными. 
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь