Путин запретил насильно втаскивать москвичей в программу реновации

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Необходимо защитить права граждан при осуществлении в Москве реновации (сноса «хрущевок» и переселения их жителей в новые дома), нельзя насильно привлекать к этой программе москвичей, которые не хотят в ней участвовать, заявил президент РФ Владимир Путин.

Для меня важно, чтобы не были нарушены права граждан при реализации этой программы, прежде всего право собственности.

Он также призвал московские власти по возможности учесть все пожелания жильцов переселяемых домов.

«Не хотят, значит, насильно заставлять, насильно втаскивать в эту программу нельзя», — продолжил он.

Вместе с тем, В. Путин отметил, что в Москве есть дома, жители которых не хотят участвовать в этой программе.

«У нас есть известная поговорка: “Гладко было на бумаге, но забыли про овраги”. Мне руководство Москвы говорит, что все предусмотрело в этой программе, говорит, что дома будут строиться в шаговой доступности, практически на тех же местах», — сказал президент.

«Мы знаем, как на практике часто получается: «Этаж не тот, окна смотрят в другую сторону и т. д. Конечно, все нельзя предусмотреть, но не нужно относиться к этому формально. Вот о чем я думаю и к чему призываю своих московских коллег», — продолжил глава государства.

Президент заявил, что ему кажется, что мэр Москвы Сергей Собянин настроен именно на такую работу.

«Но важно, чтобы он добился и от своих подчиненных такого же подхода», — сказал Путин в связи с этим.

Президент выразил надежду, что программа будет реализовываться в рамках принятого закона и с учетом конкретных интересов людей.

По словам Путина, если некоторые жители не хотят участвовать в программе реновации, но подавляющее большинство их соседей выступает за снос дома, то они должны уважать мнение большинства.