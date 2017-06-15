Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский рассказал, как трагедия с дочерью изменила его жизнь
Ученые рассказали о скрытой опасности онлайн-знакомств
Брат Баталова рассказал о наследниках скончавшегося актера
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
Умер актер Алексей Баталов
Андреева, Арзамасова и другие: последний день «Кинотавра-2017»
Число кошек в квартирах предложили ограничить
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
«Пусть Порошенко не расслабляется»: Путин о «голубых мундирах»
СМИ: Киев «доказал» успех атаки роликом с бегством
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
Опрос показал, сколько украинцев доверяют Порошенко – СМИ
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Himera Q — украинский суперкар за 700 000 евро (фото)
Место на парковке продали за рекордные $664 000
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
15Happy Birthday, Mr. President
17:12 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутской области объяснили, почему на Ольхоне нет хорошей дороги

Министр строительства и дорожного хозяйства, а также министр экологии Иркутской области разъяснили ситуацию со строительством дороги на острове Ольхон, жители которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину во время «прямой линии» на инфраструктурные проблемы территории.

Один из жителей острова во время «прямой линии» рассказал об отсутствии дорог, поскольку формально нет невозможности их строить, так как «по закону на острове нельзя делать карьеры». Путин пообещал рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующие природоохранные законы вместе с экологическими организациями, «которые должны следить за тем, чтобы мы здесь не перестарались».

Как пояснила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства, остров Ольхон находится на территории Байкальской природной центральной экологической зоны и входит в состав Прибайкальского национального парка. Согласно законодательству, дорожное строительство здесь запрещено, отметила она.

«Для обеспечения безопасного проезда на автомобильной дороге в рамках содержания области проводятся работы по очистке и восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги», — сказала Светлана Свиркина.

Остров Ольхон находится на территории Байкальской природной центральной экологической зоны и входит в состав Прибайкальского национального парка. Согласно законодательству, дорожное строительство здесь запрещено.

Пресс-служба регионального правительства также цитирует министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, который отметил, что остров — это центральная экологическая зона, на которой запрещена разработка карьеров, что не дает возможности структурировать и строить там дороги.

«Если будет поправка с разрешением вести работы для государственных и муниципальных нужд, это даст возможность изменить ситуацию», — пояснил он.

Поселок Хужир расположен на территории Ольхона — крупнейшего и единственного обитаемого острова на Байкале. Большая часть острова расположена в особо охраняемой природной зоне, на территории Прибайкальского национального парка. К поселку ведет грунтовая дорога, на которой много ям, из-за чего автомобилисты часто едут по степи, что разрушает экосистему острова. Площадь Ольхона — 730 квадратных километров, население — 1,5 тысячи человек, 55% территории острова занимает степь, остальное — леса. Летом остров посещает около 400 тысяч российских и иностранных туристов. При этом на Ольхоне нет очистных сооружений и инфраструктуры для переработки и утилизации мусора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин ответил на вопрос о коррумпированности чиновников
Путин в ходе общения с россиянами ответил почти на 70 вопросов
Путин счел нелепой силовую поддержку обысков в «Гоголь-центре»
Германия и Австрия раскритиковали США за новые санкции против РФ
Образ национального кинематографа: в Москве умер Алексей Баталов
Пропавший с радаров малайзийский самолет потерпел крушение
В Китае при взрыве у детского сада погибли семь человек
На Кубке конфедераций в России изменят правила
Спорт
Кубок конфедераций: Германия лишила Россию звезд Действующий чемпион мира сборная Германии, несмотря на полурезервный состав, приедет в Россию на Кубок конфедераций - 2017 в статусе одного из главных фаворитов турнира
Авто
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине По словам президента, уже в следующем году в России появится целая линейка новых автомобилей
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Умер актер Алексей Баталов По словам близкого друга, артист скончался во сне
Недвижимость
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
В Госдуме предложили ограничить число кошек в квартирах
Власти Санкт-Петербурга снова подали в суд на подрядчика «Зенит-Арены»
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Видео 3-летней дочери Елены Перминовой возмутило соцсети Девочка ловко кружится вокруг шеста, но мнения пользователей по поводу необычного увлечения девочки разделились.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь