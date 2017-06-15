В Иркутской области объяснили, почему на Ольхоне нет хорошей дороги

Один из жителей острова во время «прямой линии» рассказал об отсутствии дорог, поскольку формально нет невозможности их строить, так как «по закону на острове нельзя делать карьеры». Путин пообещал рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующие природоохранные законы вместе с экологическими организациями, «которые должны следить за тем, чтобы мы здесь не перестарались».

Как пояснила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства, остров Ольхон находится на территории Байкальской природной центральной экологической зоны и входит в состав Прибайкальского национального парка. Согласно законодательству, дорожное строительство здесь запрещено, отметила она.

«Для обеспечения безопасного проезда на автомобильной дороге в рамках содержания области проводятся работы по очистке и восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги», — сказала Светлана Свиркина.