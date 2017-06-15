Путин привел Академию ФК «Краснодар» в пример всей стране

Путина спросили, может ли он повлиять на игру российских футболистов.

«Не хочу заниматься критиканством, хотя болельщики ждут лучших результатов от нашей сборной. Мировые специалисты, когда я их спрашиваю, говорят, что лучше наша сборная играть не будет, пока в ней столько легионеров. Сейчас все крупные клубы создали систему подготовки молодых спортсменов. Если они будут работать в этом направлении, у нас появится эффективная и радующая болельщиков сборная», — сказал президент.