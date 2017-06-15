Военный задал Путину вопрос по «прямой линии» прямо с Мамаева кургана
Военный, приехавший из Сергиева Посада в Волгоград на Мамаев курган на присягу сына, задал вопрос Владимиру Путину, связавшись с ним по «прямой линии».
Военный, приехавший из Сергиева Посада в Волгоград на Мамаев курган на присягу сына, задал вопрос Владимиру Путину, связавшись с ним по «прямой линии».
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», военный рассказал, что его сын принял решение служить в вооруженных силах самостоятельно, отучившись два года в медицинском институте.
«Изъявил желание служить родине, и я как офицер запаса только приветствовал его решение», — поделился мужчина.
Владимир Путин поздравил военного и его сына с принятием присяги. «Это большое событие в жизни любого мужчины, гражданина России», — подчеркнул глава государства.
Военнослужащему удалось спросить у президента о том, какие уроки извлекли российские вооруженные силы, находясь в Сирийской Арабской Республике.
«Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения. Представители предприятий
«Некоторые подразделения, впервые созданные, совсем недавно используются и используются очень эффективно», — заявил он.
Военнослужащий также узнал у Владимира Путина, какие перспективы ожидают российские вооруженные силы в Сирии. «Мы собираемся наладить мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами конфликта. Наша задача на ближайшую перспективу — поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой Сирийской Арабской Республики выйти в расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы и на Хамимиме в аэропортах, и на