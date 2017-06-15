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16:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

Военный задал Путину вопрос по «прямой линии» прямо с Мамаева кургана

Военный, приехавший из Сергиева Посада в Волгоград на Мамаев курган на присягу сына, задал вопрос Владимиру Путину, связавшись с ним по «прямой линии».

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», военный рассказал, что его сын принял решение служить в вооруженных силах самостоятельно, отучившись два года в медицинском институте.

«Изъявил желание служить родине, и я как офицер запаса только приветствовал его решение», — поделился мужчина.

Владимир Путин поздравил военного и его сына с принятием присяги. «Это большое событие в жизни любого мужчины, гражданина России», — подчеркнул глава государства.

Военнослужащему удалось спросить у президента о том, какие уроки извлекли российские вооруженные силы, находясь в Сирийской Арабской Республике.

«Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения. Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса выезжали и выезжают на место применения оружия, сморят, как это происходит, вносят коррективы. Они ведут серьезную, глубокую работу», — заявил президент и добавил, что вооруженные силы приобрели другое качество.

«Некоторые подразделения, впервые созданные, совсем недавно используются и используются очень эффективно», — заявил он.

Военнослужащий также узнал у Владимира Путина, какие перспективы ожидают российские вооруженные силы в Сирии. «Мы собираемся наладить мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами конфликта. Наша задача на ближайшую перспективу — поднять уровень и боеспособность вооруженных сил самой Сирийской Арабской Республики выйти в расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы и на Хамимиме в аэропортах, и на военно-морской базе в Тартусе, дать возможность сирийским функционировать, оказывать им поддержку в борьбе с террористическими организациями», — отметил Владимир Путин.

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