Военный задал Путину вопрос по «прямой линии» прямо с Мамаева кургана

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», военный рассказал, что его сын принял решение служить в вооруженных силах самостоятельно, отучившись два года в медицинском институте.

«Изъявил желание служить родине, и я как офицер запаса только приветствовал его решение», — поделился мужчина.

Владимир Путин поздравил военного и его сына с принятием присяги. «Это большое событие в жизни любого мужчины, гражданина России», — подчеркнул глава государства.

Военнослужащему удалось спросить у президента о том, какие уроки извлекли российские вооруженные силы, находясь в Сирийской Арабской Республике.

«Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения. Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса выезжали и выезжают на место применения оружия, сморят, как это происходит, вносят коррективы. Они ведут серьезную, глубокую работу», — заявил президент и добавил, что вооруженные силы приобрели другое качество.

«Некоторые подразделения, впервые созданные, совсем недавно используются и используются очень эффективно», — заявил он.