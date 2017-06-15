Владимир Путин ответил на «странный» вопрос из Калининграда

Эфир стартовал со строящегося стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Один из рабочих уверяет корреспондента, что все рабочие — местные, а задать вопрос главе государства предложили одному из волонтеров. Андрей Воронин, тренер по мини-футболу, занимающийся с детьми с ограниченными возможностями, поинтересовался у Путина о том, что его, «как и каждого второго гражданина Калининградской области», волнует, будет ли стадион использоваться по назначению после ЧМ.

«Руководство Калининградской области хотело отстроить прилегающую инфраструктуру, но нас не устроил ценник. Вопрос странный, надеюсь, что мы не допустим ситуацию, когда стадионы превращались в вещевые рынки. Что касается сооружений, зданий, возведенных для Олимпиады в Сочи, то мы добились лучших результатов в использовании спортивных объектов после спортивных состязаний. Стадионы должны использоваться по прямому назначению. Будем развивать футбол», — сказал Путин.

Второй вопрос о Воронина: может ли Путин заставить российских футболистов играть лучше. Тот ответил, что «не хочет метать гром и молнии», отметив, что иностранные специалисты отрицательно отвечают на его вопрос о том, будет ли играть сборная, называя главной причиной тому количество легионеров в российском футболе и недостаточную работу в воспитании молодых спортсменов.