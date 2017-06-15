Владимир Путин решил судьбу Центрального стадиона после ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 15 июня, заявил, что все стадионы, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, после проведения мероприятия продолжат работать по своему назначению. В их числе и Центральный стадион в Екатеринбурге, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Глава государства отвечал на вопрос из Калининграда, где в сейчас воздвигают новый стадион к ЧМ-2018, о дальнейшей судьбе спортивного объекта.

«Все стадионы будут использоваться в качестве спортивной площадки, по своему предназначению. Я надеюсь, что никогда стадион не превратится в вещевой рынок, — заявил Владимир Путин. — Вспомните здания в Сочи, построенные к Зимней олимпиаде 2014 года. Они продолжают использоваться. То же самое происходит в Казани после Универсиады. Стадионы напрямую должны использоваться как спортивные объекты. Самое главное, что мы будем развивать футбол, и наши спортсмены будут демонстрировать хорошее качество игры».

Напомним, что ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что после проведения мундиаля все стадионы приобретут партнера из коммерческих структур и будут переименованы в соответствующее название, приводя в качестве примера стадион футбольного клуба «Спартак» — «Открытие Арена». К примеру, в Екатеринбурге домашний стадион ФК «Урал» после его открытия на Уралмаше был переименован в «СКБ-Банк Арена».