Южноуральское правительство прокомментировало обращение челябинки к президенту
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня, ФедералПресс. В
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня, ФедералПресс. В
Как сообщили «ФедералПресс» в
«Мы поддерживаем позицию Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который считает недопустимой практику сноса садовых домиков, попавших уже после строительства в охранную зону магистральных трубопроводов», — отметили в правительстве.
Там подчеркнули, что этот вопрос регулирует федеральный закон, но на практике суды встают на сторону организаций, эксплуатирующих газопроводы.
«С моральной точки зрения такие решения нельзя назвать справедливыми», — говорится в сообщении.
Также в
«ФедералПресс» напоминает, что челябинка Светлана Романова в ходе «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным попросила помощи в конфликте с владельцами газопровода, которые хотят снести дачные домики, давно построенные в ста метрах от труб.