Южноуральское правительство прокомментировало обращение челябинки к президенту

«Мы поддерживаем позицию Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который считает недопустимой практику сноса садовых домиков, попавших уже после строительства в охранную зону магистральных трубопроводов», — отметили в правительстве.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе правительства региона, власти Южного Урала «всецело разделяют обеспокоенность граждан» по этому вопросу.

На «Прямой линии» с Путиным прозвучал вопрос из Челябинска

Там подчеркнули, что этот вопрос регулирует федеральный закон, но на практике суды встают на сторону организаций, эксплуатирующих газопроводы.

«С моральной точки зрения такие решения нельзя назвать справедливыми», — говорится в сообщении.

Из-за того, что с такой проблемой столкнулось несколько муниципалитетов региона, правительство области обратилось в профильный комитет Госдумы РФ с предложениями по правовому урегулированию ситуации или созданию механизмов компенсации для собственников.

Также в пресс-службе отметили, что Светлана Романова, задавшая вопрос президенту, не обращалась со своей проблемой в управление по работе с обращениями граждан. Другие же южноуральцы, интересующиеся этой темой, получили квалифицированные ответы.

«ФедералПресс» напоминает, что челябинка Светлана Романова в ходе «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным попросила помощи в конфликте с владельцами газопровода, которые хотят снести дачные домики, давно построенные в ста метрах от труб.