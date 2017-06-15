Назарбаев подписал три закона
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал три закона, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал три закона, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Так, подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», направленный на приведение действующих конституционных законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию.
Также принят закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии».
Кроме того, Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира», направленный на совершенствование законодательства в области охраны, защиты, воспроизводства и использования растительного и животного мира. Тексты законов публикуются в печати.