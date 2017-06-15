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16:06 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев подписал три закона

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал три закона, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Reuters

Так, подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», направленный на приведение действующих конституционных законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию.

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Также принят закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии».

Кроме того, Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира», направленный на совершенствование законодательства в области охраны, защиты, воспроизводства и использования растительного и животного мира. Тексты законов публикуются в печати.

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