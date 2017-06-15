Назарбаев подписал три закона

Так, подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», направленный на приведение действующих конституционных законов в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию.

Также принят закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о реадмиссии».

Кроме того, Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира», направленный на совершенствование законодательства в области охраны, защиты, воспроизводства и использования растительного и животного мира. Тексты законов публикуются в печати.