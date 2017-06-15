Губернатор: «Вхождение в топ-5 делового гостеприимства — важный показатель инвестиционной привлекательности»

Итоги совместного проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ), телеканала «Россия 24» и сообщества предпринимателей «Клуб лидеров» под названием «Агент бизнеса» обсуждались в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме в ходе круглого стола «Регионы России: взгляд инвестора».

Губернатор Николай Меркушкин отметил, что вхождение в пятерку рейтинга делового гостеприимства — важный показатель инвестиционной привлекательности Самарской области, результат системной работы регионального правительства, направленной на рост экономики и инвестиций, стимулирование деловой активности, создание конкурентных условий для развития бизнеса.