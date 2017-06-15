Губернатор: «Вхождение в топ-5 делового гостеприимства — важный показатель инвестиционной привлекательности»

Итоги совместного проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ), телеканала «Россия 24» и сообщества предпринимателей «Клуб лидеров» под названием «Агент бизнеса» обсуждались в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме в ходе круглого стола «Регионы России: взгляд инвестора».
Губернатор Николай Меркушкин отметил, что вхождение в пятерку рейтинга делового гостеприимства — важный показатель инвестиционной привлекательности Самарской области, результат системной работы регионального правительства, направленной на рост экономики и инвестиций, стимулирование деловой активности, создание конкурентных условий для развития бизнеса.
«Инвестор, входя в наш регион, обращает внимание прежде всего на высокий уровень организации работы с бизнес-сообществом, состояние и темпы развития транспортной инфраструктуры, широкий выбор площадок для организации производства, — подчеркнул глава региона. — Неслучайно за последние пять лет у нас запущено 64 новых производства, а по итогам 2016 года наша губерния наряду с Московской областью заняла второе место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства. Вместе с тем нам есть еще над чем работать. Необходимо сократить время выдачи разрешения на строительство, существенно снизить стоимость подключения к энергосетям, цену тарифа, то есть улучшить целый ряд позиций, влияющих на создание условий для предпринимательства. Тогда наша губерния будет иметь все шансы стать российским лидером среди инвестиционно-привлекательных регионов».
Инвестор, входя в наш регион, обращает внимание прежде всего на высокий уровень организации работы с бизнес-сообществом, состояние и темпы развития транспортной инфраструктуры, широкий выбор площадок для организации производства.
Напомним, итоги эксперимента по каждому из регионов можно было увидеть в программе «Агент бизнеса». Субъекты РФ оценивались по 75 параметрам — от работы аэропорта, гостиниц и ресторанов до институтов поддержки бизнеса и доступности местных инвестиционных порталов. В итоговый список вошли 30 регионов страны, сообщало АСИ.
В тройке лидеров Республика Татарстан (90,8 баллов из 100 возможных), Свердловская (83,9) и Белгородская области (82,2). Новосибирская область (82) — на четвертом месте, Самарская область (81,7) заняла пятую строчку рейтинга делового гостеприимства. Среди плюсов были отмечены транспортная инфраструктура (современный аэропорт и железнодорожный вокзал), хорошая организация работы с инвестором, большое число площадок для организации производства.