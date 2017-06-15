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19:24 (мск), источник: Мослента

Собянин открыл после ремонта один из старейших дворцов культуры Москвы

Теперь в ДК имени Астахова работают 74 кружка для взрослых и детей.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после капитального ремонта один из старейших дворцов культуры столицы — Дворец культуры (ДК) имени Астахова. Об этом в четверг, 15 июня, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Всех поздравляю, поздравляю москвичей, жителей Марьина, Люблина, Печатников, которые, конечно, будут здесь принимать активное участие во всех мероприятиях», — сказал градоначальник на церемонии открытия.

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ДК имени Астахова был основан в 1926 году, нынешнее его здание было построено в конце 1950-х годов. Капитальный ремонт здесь начался в 2014 году, когда дом уже находился в предаварийном состоянии.

В ходе работ в здании заменили окна, отремонтировали кровлю и фасад, проложили новые системы отопления и водоснабжения, а также обновили отделку стен, полов и потолков.

Теперь в ДК работает большой концернтый зал с современным световым и музыкальным оборудованием, малый концертный зал, лекционный зал, три хореографических зала, а также арт-фойе и музей боевой славы. Для детей и взрослых в отремонтированном здании открылись 74 кружка, среди них есть как платные, так и бесплатные. Всего посещать их смогут более 1,2 тысячи человек.

Кроме того, ежегодно в ДК планируется проводить не менее 300 культурных мероприятий. В частности, здесь можно будет устраивать концерты и мастер-классы, организовывать кинопоказы и творческие вечера.

Сейчас в Москве действуют 80 клубов, домов культуры и культурных центров, которые посещают около 107 тысяч человек. С 2011 по 2016 год в семи из них был проведен капитальный ремонт за счет средств городского бюджета. В этом году столичные власти планируют отремонтировать еще пять учреждений.

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