Собянин открыл после ремонта один из старейших дворцов культуры Москвы

«Всех поздравляю, поздравляю москвичей, жителей Марьина, Люблина, Печатников, которые, конечно, будут здесь принимать активное участие во всех мероприятиях», — сказал градоначальник на церемонии открытия.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после капитального ремонта один из старейших дворцов культуры столицы — Дворец культуры (ДК) имени Астахова. Об этом в четверг, 15 июня, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

ДК имени Астахова был основан в 1926 году, нынешнее его здание было построено в конце 1950-х годов. Капитальный ремонт здесь начался в 2014 году, когда дом уже находился в предаварийном состоянии.

В ходе работ в здании заменили окна, отремонтировали кровлю и фасад, проложили новые системы отопления и водоснабжения, а также обновили отделку стен, полов и потолков.

Теперь в ДК работает большой концернтый зал с современным световым и музыкальным оборудованием, малый концертный зал, лекционный зал, три хореографических зала, а также арт-фойе и музей боевой славы. Для детей и взрослых в отремонтированном здании открылись 74 кружка, среди них есть как платные, так и бесплатные. Всего посещать их смогут более 1,2 тысячи человек.