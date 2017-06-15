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16:46 (мск), источник: Pro Город Самара

Президенту РФ Владимиру Путину «нажаловались» на губернатора Николая Меркушкина

Во время прямой линии горожане сообщили президенту о сокращении числа поездок по социальным картам, президент отреагировал жестко.

Во время прямой линии президента РФ Владимира Путина жители Самарской области «нажаловались» на губернатора Николая Меркушкина — вопрос касался острой темы сокращения лимита поездок по социальным картам. Интересно, что на этот вопрос обратил внимание сам президент — он выбрал его из списка, который был на листочке.

 — Я даже не понимаю, о чем речь идет. Как это губернатор, любой, не только Николай Иванович Меркушкин, но и другие могут прекратить выплаты федеральным льготникам. Вот это мне непонятно. Я обязательно проверю. Просто хочу, чтобы знали, что я обратил внимание на этот вопрос, — жестко прокомментировал Путин.

Самара упоминалась во время прямой линии еще раз — руководитель колл-центра отметил, что из области поступает очень много вопросов относительно состояния дорожной сети.

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