Президенту РФ Владимиру Путину «нажаловались» на губернатора Николая Меркушкина

Во время прямой линии президента РФ Владимира Путина жители Самарской области «нажаловались» на губернатора Николая Меркушкина — вопрос касался острой темы сокращения лимита поездок по социальным картам. Интересно, что на этот вопрос обратил внимание сам президент — он выбрал его из списка, который был на листочке.

— Я даже не понимаю, о чем речь идет. Как это губернатор, любой, не только Николай Иванович Меркушкин, но и другие могут прекратить выплаты федеральным льготникам. Вот это мне непонятно. Я обязательно проверю. Просто хочу, чтобы знали, что я обратил внимание на этот вопрос, — жестко прокомментировал Путин.