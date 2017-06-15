Социал-демократы выразили вотум недоверия правительству Румынии
Решение выразить вотум недоверия правительству Гриндяну принято после того, как действующий премьер отказался подавать в отставку в результате отзыва политической поддержки СДП и АЛД.
Решение выразить вотум недоверия правительству Гриндяну принято после того, как действующий премьер отказался подавать в отставку в результате отзыва политической поддержки СДП и АЛД.
КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Правящая
Правительство под руководством Гриндяну было утверждено 30 декабря 2016 года. Кандидатуру Гриндяну предложило парламентское большинство (СДП и АЛД). В среду национальный исполнительный комитет
Как сообщает ro.sputnik.md, решение выразить вотум недоверия правительству Гриндяну принято после того, как действующий премьер отказался подавать в отставку в результате отзыва политической поддержки СДП и АЛД. Все министры подали в отставку, а документы передали в четверг премьеру.
Вотум недоверия будет представлен в парламенте Румынии в понедельник.
В администрации румынского лидера сообщили, что Йоханнис ждет скорейшего разрешения правительственного кризиса.