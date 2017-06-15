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16:50 (мск), источник: Интерфакс

Путин счел нелепой силовую поддержку правоохранительных органов в «Гоголь-центре»

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — Никакой необходимости в силовой поддержке действий правоохранительных органов в «Гоголь-центре» не было, окончательную точку в этом вопросе должен поставить суд, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Речь шла о том, что обыски там, изъятие документов производились при силовой поддержке. Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо», — сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, о письме в поддержку «Гоголь-центра», которое передал ему недавно актер Евгений Миронов.

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«Само письмо прочитал», — добавил президент.

23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя «Седьмой студии», худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы было похищено около 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства.

«Седьмая студия» была основана режиссером и худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым.

Комментарии
3
Сергей Донченко
Театр никогда самостоятельно не заработает деньги необходимые для постановки.
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Александр Цаллагов
Они талантливо тратят бюджетные деньги.
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Fox Mulder
Я не пойму если они там такие таланты,зачем тогда у государства деньги берут?Пусть сами их заработают.В этом вся либерда.Что Эхо Москвы,то-же сидит на деньгах ГАЗПРОМА,а вони боже упаси.
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