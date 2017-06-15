Путин счел нелепой силовую поддержку правоохранительных органов в «Гоголь-центре»

«Речь шла о том, что обыски там, изъятие документов производились при силовой поддержке. Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо», — сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, о письме в поддержку «Гоголь-центра», которое передал ему недавно актер Евгений Миронов.

«Само письмо прочитал», — добавил президент.

23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя «Седьмой студии», худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы было похищено около 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства.

«Седьмая студия» была основана режиссером и худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым.