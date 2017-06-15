Дума г. Кстово Нижегородской области приняла отставку главы горадминистрации Эдуарда Салахутдинова

Согласно предоставленной информации, отставка сити-менеджера по собственному желанию была согласована Думой на заседании 15 июня 2017 года. «За решение проголосовали все 13 присутствующих депутатов (всего депутатов в Думе 16, — прим. НИА “Нижний Новгород”)», — уточнили в Думе.

14 июня Эдуард Салахутдинов подтвердил НИА «Нижний Новгород» информацию о своей отставке по собственному желанию. В Думе тогда же сообщили, что в повестку дня вопрос об отставке включен не был.

26 мая 2017 года Дума г. Кстово согласовала ликвидацию местной администрации и передачу ее функций администрации района, 6 июня этот вопрос был согласован Земским собранием. Структуру объединенного кстовского органа исполнительной власти планируется проработать к избранию нового состава Гордумы (выборы в Думу г. Кстово намечены на сентябрь 2017 года, — прим. НИА «Нижний Новгород).