Исекешев пообещал улучшить качество жизни астанчан

Главная цель развития Астаны — повышение уровня благосостояния и благополучия жителей. Аким отметил, что эта большая цель разделена на два блока: первый — это улучшение качества жизни, в второй — рост реальных доходов населения. Асет Исекешев пояснил, что в акимате будут основываться на стандартах стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и цели устойчивого развития ООН.

«Устойчивый город — это безопасный, жизнеспособный, удобный, комфортный для горожан, экологически чистый, где у каждого жителя есть доступ ко всем социальным благам. С учётом этих принципов, признаков и целей, которые поставлены перед нами, мы скорректировали программу развития до 2020 года», — сказал Асет Исекешев на панельной сессии в ходе Астанинского экономического форума.

«Это доступное жильё, безопасный общественный транспорт, памятники природы и культуры, защита населения, безопасность, качество чистого воздуха, зелёные зоны, связи “город — пригород” и так далее. Мы определили для себя 20 конкретных шагов в области повышения качества жизни», — отметил он.

По словам Асета Исекешева, также в качестве центров определены 50 общественных пространств как центров городской жизни: это улицы, площади, парки, развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Для внедрения этой программы будет внедряться принцип шаговой доступности.

«Суть принципа в том, что мы город поделили условно на 129 секторов и примерно в каждом — население до 10 000 жителей, в которых должны быть обеспечены 34 социальных стандарта. Обязательно детские сады, школы, библиотеки, парк, спортивные площадки, то есть доступность для наших горожан социальных благ. Конечно, за один-два года обеспечить доступность — это сложно с учётом ресурсов, но мы сделали программу, которой постепенно обеспечим вплоть до окраин внедрение этой шаговой доступности», — уточнил Асет Исекешев.

Помимо этого, по словам акима, проводится работа над мастер-планами по управлению водными ресурсами, чтобы во время паводков не топило населённые пункты. Этот комплексный план будет учитывать управление и грунтовыми водами, и талыми, и вопросы водосбережения.

Градоначальник также подчеркнул, что проработаны многие экономические вопросы, в том числе логистические по газификации Астаны.

«Уже начаты проекты перехода на газ общественного транспорта, автомобилей. Построена станция регазификации природного газа, уже Назарбаев университет переходит на отопление за счёт газа. Начали с этой стороны, и снижение выбросов мы видим, по сравнению с углём, от 70% до 90%», — сказал он.

Асет Исекешев отметил, что составляется комплексный план энергосбережения, повышения энергоэффективности совместно с Институтом электроэнергетики и энергосбережения при МИР РК по таким проектам, как школы, больницы, детские сады. Такие решения, по его словам, уже показывают 50% экономии.

Он рассказал, что в Астане начаты 50 небольших проектов по возобновляемым источникам энергии. Асет Исекешев признал, что, хоть и сейчас эти проекты не играют большой роли, но эффективно влияют на общественное сознание. Асет Исекешев считает, что в столице со временем в этом плане перейдут к более большим проектам.

Помимо этого он рассказал о проекте «Умное освещение Астаны».

«Более 25 000 старых ламп заменят на новые энергоэффективные с качественным белым светом. Снижение затрат на 60%, самое главное мы его внедряем комплексно. На уличном фонаре вешают 13 датчиков, экология, транспортный трафик и так далее, которые дают нам возможность мониторить ситуацию в городе», — сказал Асет ИСекешев.

Аким столицы отметил вопрос озеленение города. Он сообщил, что в Астане уже построено 10 парков, 90 скверов и ещё строится 19 скверов, бульваров и большой ботанический сад с общей территорией 100 га, который завершится этим летом.

Для роста доходов населения, по словам Асета Исекешева, главный акцент делают на развитии предпринимательства в столице.

«Конечно, это не металлургия, не нефтехимия, потому что у нас мегаполис, и такой возможности нет. И мы не хотим такие проекты в самом городе. Мы посмотрели опыт успешных мегаполисов, таких, как Дубаи, Сингапур и многие другие. И посмотрели, какие секторы дают там устойчивый рост, хорошие рабочие места», — сказал Асет Исекешев.

В этом плане, по словам градоначальника, определены 10 секторов, которые станут основой экономического роста Астаны. Все они основаны на чистых технология, заверил аким.

Он также подчеркнул, что принята концепция проекта «Smart Astana», которая ориентирована на нужды жителей города.

«Мы себе выделили шесть направлений. Это типовая модель ведущих европейских и азиатских городов. Это умное управление, умное общество, умная окружающая среда, умный транспорт, умная экономика», — сказал аким.

В рамках панельной сессии был подписан меморандум между акиматом Астаны и ПРООН. По данным акимата, сотрудничество позволит создать благоприятные условия для реализации совместных проектов по обеспечению перехода к устойчивому развитию городского хозяйства через внедрение энергосберегающих мероприятий, технологий «умного города», инноваций в сфере управления и общественного участия, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций природного характера.