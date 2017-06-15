Жительница Хабаровского края спросила Владимира Путина про мост на Сахалин

Хабаровск, 15 июня, AmurMedia.

Следом за вопросом про Керченский мост в эфире «прямой линии» прозвучал вопрос жительницы Хабаровского края о перспективах создания моста, который свяжет остров Сахалин с «большой землёй». По словам президента, такой проект рассматривался ещё в советские годы и сейчас его пытаются «реанимировать», сообщает ИА AmurMedia.

В ходе прямой линии с президентом прозвучал вопрос жительницы Хабаровского края Ирины Шпакович, который она задала через соцсеть Одноклассники. Она спросила, будет ли когда-нибудь строиться мост на остров Сахалин?

«Такие идеи были уже давно, еще в 30-е и 50-е годы. Ещё при Иосифе Виссарионовиче думали на эту тему. И даже планы соответствующие строили. Но эти планы так не были реализованы. Сейчас мы занимаемся реанимированием этих планов и думаем над этой проблемой. Конечно, это было бы очень полезно для восстановления территориальной целостности страны, за счет Сахалина в том числе. Можно было бы в этом случае организовать движение товаров из Азии в Европу и таким образом повысить значение Транссибирской магистрали. Но построить мост было бы недостаточно, в этом случае нужно расширять сам Транссиб, хотя он и так нуждается в расширении. Нужно привлекать заинтересованные государства к финансированию проекта. Стоимость, по предварительным оценкам, должна быть ниже, чем Крымский мост. Это около 286 миллиардов рублей. Это очень предварительный подсчет. Но этих денег будет недостаточно, одного мостового перехода будет мало, нужно строить подъездные пути, нужна развязка всего дорожного комплекса. Кстати говоря, были идеи, и сейчас они тоже прорабатываются, строить не мост, а тоннель. Что тоже возможно. Решение пока не принято, но мы над этим думаем», — ответил на вопрос Владимир Путин в ходе прямой линии.